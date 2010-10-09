159 فقره درخواست در زمینه برق گلستان بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، قاسم شهابی بعد از ظهر شنبه در نشست این اداره کل افزود: از این تعداد بیشترین نامه ها که جنبه درخواست داشته اند با ۱۱۰ نامه مربوط به شرکت برق و ۳۲ نامه نیز مربوط به شرکت آب منطقه ای استان بوده است.

وی اظهار داشت: شرکت آب و فاضلاب روستایی نیز از مجموع نامه ها ۱۱ نامه داشت و شرکت های آب و فاضلاب شهری، توزیع و بهره برداری آب و امور انتقال برق هر کدام به ترتیب با ۳، ۲ و یک نامه کمترین نامه ها و مراجعات مردمی را داشتند.



وی خاطرنشان کرد: عموم مراجعات ما در بخش برق مربوط به کسانی بوده است که به علت نداشتن پروانه ساختمان و عدم تمکن مالی قادر به پرداخت هزینه انشعاب نبوده اند و شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان به برکت سفر ریاست محترم جمهوری به استان مساعدت های ویژه ای را برای این متقاضیان در نظر گرفت.



مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان همچنین در خصوص سایر مراجعات به این ستاد گفت: درخواست مساعدت در هزینه برق مصرفی و نیز درخواست اشتغال و تغییر وضعیت قراردادی از دیگر مراجعات پر تکرار به این ستاد بود که برای هزینه برق مصرفی به صورت بسیار ویژه ای هزینه های برق مراجعین را تقسیط کرده و برای درخواستهای اشتغال نیز دستور لازم جهت مساعدت بیشتر و برابر با مقررات و دستورالعملها صادر شده است.



وی با اشاره به اینکه طی این دو روز هیچ درخواستی بی پاسخ نمانده است افزود: ما در شرکت توزیع برق استان تمام تلاشمان را برای پاسخگویی دقیق و مثبت به مراجعین به کار گرفتیم و همکاران من در شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان با تأسی از فرامین رهبر معظم انقلاب و همگام و همسو با دولت و آگاهی از مسئولیت خطیر خود در امر خدمت رسانی به مردم استان، از هیچ کوششی برای جلب رضایت متقاضیان و مشترکین عزیز برق استان فروگذار نکرده و نمی کنند.