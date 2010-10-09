ایالات متحده در معرض یک بحران اقتصادی جدی تر قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه نیشن، "بن برناکه" که پیش از آغاز نشست "شورای هزینه های عمومی رودآیلند" سخن می گفت نسبت به برنامه های اقتصادی دولت باراک اوباما هشدار داد.

رئیس بانک مرکزی آمریکا در ادامه شرایط اقتصادی حاکم بر این کشور را هولناک و نااستوار توصیف کرد.

در همین رابطه صندوق بین المللی پول اخیرا گزارشی را منتشر کرده که در آن رشد اقتصادی آمریکا در سال جاری را که در برآوردهای گذشته خود 3.3 در صد پیش بینی کرده بود حالا 6.2 در صد پیش بینی کرده و گفته است که این شتاب در سال آینده نیز کاهش مختصری خواهد یافت و به 3.2 درصد خواهد رسید.

بر اساس این گزارش ایالات متحده شاهد کاهش کسری بودجه 1.47 تریلیون دلاری در سال مالی که سپتامبر پایان می یابد، است و دولت برای رهایی از رکود کنونی به بسته های محرک اقتصادی متوسل شده است.

کارشناسان بودجه 2009 را سالی سیاه برای بازار کار در آمریکا دیده بودند و پیش بینی کرده بودند که تا پایان سال میزان بیکاری تا ده درصد افزایش یابد.