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۱۷ مهر ۱۳۸۹، ۱۵:۲۷

نمایه مقالات چهار کتابخانه گلستان بروز رسانی شد

نمایه مقالات چهار کتابخانه گلستان بروز رسانی شد

گرگان - خبرگزاری مهر: کارشناس فناوری اطلاعات کتابخانه های عمومی گلستان از مرحله اول بروز رسانی پایگاه داده های نمایه مقالات پایگاه اطلاعات چهار کتابخانه در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، دامون شمالی بعداز ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: چهار کتابخانه میرفندرسکی، بشارت، حافظ از شهرستان گرگان و دلند از شهرستان رامیان به آخرین نسخه نمایه مقالات تا شهریور 1389 مجهز شدند.

وی خاطرنشان کرد: رعایت پایان پذیرفتن پروسه های SQL و نمایه سرور در حال به روز رسانی است.

وی اظهار داشت: با توجه به آنکه نمایه بصورت سرویس در سرور اجرا شده است ، چنانکه مدیران شبکه به سرور متصل شوند .

کارشناس فناوری کتابخانه های عمومی استان گلستان افزود: برنامه به روز رسانی پایگاه سایر کتابخانه های عمومی نیز به مدیر کل محترم استان تحویل شده و این واحد آماده اجرای به روز رسانی مطابق جدول زمانبندی است.
 
گلستان 28 باب کتابخانه عمومی دارد.
کد مطلب 1167159

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