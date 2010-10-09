نمایه مقالات چهار کتابخانه گلستان بروز رسانی شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، دامون شمالی بعداز ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: چهار کتابخانه میرفندرسکی، بشارت، حافظ از شهرستان گرگان و دلند از شهرستان رامیان به آخرین نسخه نمایه مقالات تا شهریور 1389 مجهز شدند.

وی خاطرنشان کرد: رعایت پایان پذیرفتن پروسه های SQL و نمایه سرور در حال به روز رسانی است.

وی اظهار داشت: با توجه به آنکه نمایه بصورت سرویس در سرور اجرا شده است ، چنانکه مدیران شبکه به سرور متصل شوند .



کارشناس فناوری کتابخانه های عمومی استان گلستان افزود: برنامه به روز رسانی پایگاه سایر کتابخانه های عمومی نیز به مدیر کل محترم استان تحویل شده و این واحد آماده اجرای به روز رسانی مطابق جدول زمانبندی است.

گلستان 28 باب کتابخانه عمومی دارد.