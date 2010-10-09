جذب سرمایه گذار مهمترین دغدغه استانداران شمالی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی ظهر شنبه در گردهمایی ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد اداری در استان‌های شمالی در استانداری مازندران اظهار داشت: باید تلاش کنیم فشار اداری که منجر به پرداخت رشوه در ادارات می‌شوند که پیامد آن دفع سرمایه‌گذار در استان‌های شمالی است را کاهش دهیم.

وی به وضعیت ساختار اداری کشور و حجیم شدن غیرمنطقی ساختار اداری اشاره کرد و افزود: بعد از تأکیدات امام و ارائه الگو در نظام اداری تحت عنوان جشنواره شهید رجایی باید رفتار شهید رجایی به عنوان الگو در جامعه معرفی شود.

طاهایی با بیان اینکه نظامنامه اداری ما بر مبنای قرآن است، بیان داشت: در حوزه علوم انسانی هنوز تحول اداری منطبق با اسلام ایجاد نشد.

استاندار مازندران ادامه داد: زمانی که رهبر معظم انقلاب با آسیب شناسی موضوع مبارزه با فساد اداری را در دستور کار قرار دادند موجب بازنگری در رفتار اداری شد.

وی با بیان اینکه موضوع مهم و محوری کشور در حال حاضر پرداخت یارانه‌ها است، بیان داشت: میزان پرداخت یارانه‌ها بیشتر از بودجه عمرانی کشور است.

استاندار مازندران بیان داشت: بخشی از برنامه هدفمند کردن یارانه‌ها حفظ زیرساخت‌های نظام اداری است و بخشی دیگر مربوط به جلوگیری از فساد اداری است.

طاهایی با بیان اینکه عده‌ای شعار اجرای ساختار اصلاح اداری را فرار سرمایه‌گذار و سرمایه‌دار عنوان کردند، افزود: در صورتی که اصلاح ساختار اداری به خوبی انجام شود از سرمایه‌دار و سرمایه‌گذار برای حفظ منافع کشور به خوبی مراقبت می‌شود.

وی با بیان اینکه هنوز نظام اداری ما بیمار است، افزود: باید منش و فرهنگ شهید رجایی را در ساختار اداری کشور نهادینه شود.

طاهایی افزود: مبارزه با فساد اداری اگر درست انجام شود،‌ سرمایه‌گذاری در استان نهادینه می‌شود.