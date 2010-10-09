ظرفیت گمرکات بهافزایش درآمدهای ملی و استانی بکار گیری شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، غلامرضا دیزج نژاد پیش از ظهر شنبه در جلسه هماهنگی روسای منطقه دو سازمان های دارائی کشور در گمرک سروی ارومیه، افزود: مباحث خاص درآمدی نیاز به شناسایی مزیت های منطقه ای و استفاده مناسب از ظرفیت های جغرافیایی جهت افزایش درآمدهای استانی دارد.

وی بیان داشت: تشکیل بازارچه ها و ایجاد غرفه های صنایع و تولیدات سایر استان ها در محل گمرک بعنوان ویترین وروی کشور، در افزایش درآمدهای سایر استان ها موثر خواهد بود.

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارائی آذربایجان غربی اظهار داشت: تحولات استانی در امر یارانه ها با توجه به متفاوت بودن مقدار مصرف انرژی در مناطق مختلف کشور و تمهیدات قانونی برای نگاه منطقه ای نیازمند ورود سازمان های اقتصادی و دارائی برای بررسی اثرات اجرای طرح و شناسایی نقاط آسیب پذیر و ارائه آن نهادهای تصمیم گیر است.

نشست روسای منطقه دو وزارت امور اقتصادی و دارایی با حضور روسا و معاونان اقتصادی استان های آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل و زنجان به دبیری سازمان امور اقتصادی و دارایی آذربایجان غربی در گمرک سرو برگزار شد.

در این جلسه ضمن بحث و تبادل نظر در خصوص ساختار سازمانی، اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده تفویض اختیارات، هدفمند کردن یارانه ها و راههای افزایش درامدهای استانی پیشنهاداتی مطرح و به دبیرخانه مرکزی ارسال شد.