به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم مستند به کارگردانی عبدالستار کاکایی زندگی و آثار شاعر معاصر قیصر امین‌پور را در سومین سال مرگش روایت می‌کند و راوی آن پرویز پرستویی است.

"تنفس صبح"، "در کوچه آفتاب"، "مثل چشمه مثل رود"، "ظهر روز دهم"، "آینه‌های ناگهان"، "گل‌ها همه آفتاب بگردانند"، "بی‌بال پریدن"، "طوفان در پرانتز" و ... از جمله دفاتر شعر قیصر امین‌پور هستند. در کارنامه فیلمسازی عبدالستار کاکایی ساخت 20 فیلم مستند کوتاه و بلند، پنج فیلم کوتاه داستانی و پنج نماهنگ به چشم می‌خورد.

چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند سینماحقیقت روزهای 17 تا 21 آبان‌ماه در تهران برگزار می‌شود.



