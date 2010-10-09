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۱۷ مهر ۱۳۸۹، ۱۵:۵۹

چهارمین "سینما حقیقت"/

زندگی قیصر در جشنواره‌ سینما حقیقت روایت می‌شود

زندگی قیصر در جشنواره‌ سینما حقیقت روایت می‌شود

فیلم مستند "این سال‌ها که می‌گذرد" درباره قیصر امین‌پور در بخش رقابتی مشاهیر و مفاخر چهارمین جشنواره بین‌المللی سینما حقیقت روی پرده می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم مستند به کارگردانی عبدالستار کاکایی زندگی و آثار شاعر معاصر قیصر امین‌پور را در سومین سال مرگش روایت می‌کند و راوی آن پرویز پرستویی است.

"تنفس صبح"، "در کوچه آفتاب"، "مثل چشمه مثل رود"، "ظهر روز دهم"، "آینه‌های ناگهان"، "گل‌ها همه آفتاب بگردانند"، "بی‌بال پریدن"، "طوفان در پرانتز" و ... از جمله دفاتر شعر قیصر امین‌پور هستند. در کارنامه فیلمسازی عبدالستار کاکایی ساخت 20 فیلم مستند کوتاه و بلند، پنج فیلم کوتاه داستانی و پنج نماهنگ به چشم می‌خورد.

چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند سینماحقیقت روزهای 17 تا 21 آبان‌ماه در تهران برگزار می‌شود.


 
کد مطلب 1167191

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