احمدی نژاد در کنگره جهانی بدون صهیونیسم شرکت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ابراهیمی بعد از ظهر شنبه در جلسه ستاد برگزاری این کنگره جهانی گفت: کنگره بین المللی جهان بدون سلطه با حضور رئیس جمهور در مازندران برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به حضور رئیس جمهور و بسیاری از مقامات ارشد کشور در این کنگره، گفت: برگزاری این کنگره کار بسیار بزرگی است که نیازمند مشارکت فعال دستگاه های مسئول و نخبگان علمی و دانشگاهی است.

وی با تاکید بر توجه به حوزه علمی و محتوایی این کنگره، تصریح کرد: به دلیل اهمیت این کنگره، نگاه تمام رسانه های منطقه و جهان به آن معطوف خواهد شد و این موضوع وظیفه برگزارکنندگان را سنگین تر خواهد کرد.

ابراهیمی با اشاره به حضور دکتر احمدی نژاد در سازمان ملل و سخنان مهم وی در مجمع عمومی این سازمان، تصریح کرد: هدف از برگزاری این کنگره که نام آن نیز از متن سخنرانی رئیس جمهور الهام گرفته شده، تبیین نظرات و پیشنهادات رئیس جمهور در سازمان ملل برای اداره هر چه مطلوبتر جهان در سایه آزادی و رعایت حقیقی حقوق بشر است.

کنگره جهانی بدون صهیونیسم نخستین بار در جهان در مازندران برگزار می شود.

