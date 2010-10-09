۱۷ مهر ۱۳۸۹، ۱۸:۲۳

احمدی نژاد در کنگره جهانی بدون صهیونیسم شرکت می کند

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد برگزاری کنگره جهانی بدون صهیونیسم از حضور رئیس جمهوری اسلامی ایران در این کنگره در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ابراهیمی بعد از ظهر شنبه در جلسه ستاد برگزاری این کنگره جهانی گفت: کنگره بین المللی جهان بدون سلطه با حضور رئیس جمهور در مازندران برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به حضور رئیس جمهور و بسیاری از مقامات ارشد کشور در این کنگره، گفت: برگزاری این کنگره کار بسیار بزرگی است که نیازمند مشارکت فعال دستگاه های مسئول و نخبگان علمی و دانشگاهی است.

وی با تاکید بر توجه به حوزه علمی و محتوایی این کنگره، تصریح کرد: به دلیل اهمیت این کنگره، نگاه تمام رسانه های منطقه و جهان به آن معطوف خواهد شد و این موضوع وظیفه برگزارکنندگان را سنگین تر خواهد کرد.

ابراهیمی با اشاره به حضور دکتر احمدی نژاد در سازمان ملل و سخنان مهم وی در مجمع عمومی این سازمان، تصریح کرد: هدف از برگزاری این کنگره که نام آن نیز از متن سخنرانی رئیس جمهور الهام گرفته شده، تبیین نظرات و پیشنهادات رئیس جمهور در سازمان ملل برای اداره هر چه مطلوبتر جهان در سایه آزادی و رعایت حقیقی حقوق بشر است.

کنگره جهانی بدون صهیونیسم نخستین بار در جهان در مازندران برگزار می شود.
 

