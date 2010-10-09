به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از هالیوود ریپورتر اینگمار برگمن که در سال 2007 درگذشت به عنوان یکی ازبزرگترین فیلمسازان تاریخ سینمای جهان شناخته می‌شود.



اغلب آثار این فیلمسازسوئدی از جمله "توت فرنگی‌های وحشی" ، "مهر هفتم" ، "فانی و الکساندر" و "فریادها و نجواها" در زمره فیلم‌های کلاسیک تاریخ سینما به شمار می‌روند.



تمام فیلم‌های برگمن در قالب این برنامه بزرگداشت و تحت عنوان مرور سینمای اینگمار برگمن در جشنواره برلین روی پرده می‌رود. حتی فیلم‌های قدیمی و کمتر دیده شده سینمای سوئد مربوط به دهه 1940 که برگمن در آن زمان به فیلمنامه نویسی مشغول بوده نیز در این بخش روی پرده می‌رود.



همزمان با جشنواره موزه سینمایی آلمان در برلین هم نمایشگاهی از آثار به جا مانده از برگمن، شامل عکس‌هایی منحصر به فرد از سینماگر بزرگ برگزار می‌کند. شصت و یکمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم برلین از 10 تا 20 فوریه 2011 ( 21 بهمن تا اول اسفند) در آلمان برگزار می‌شود.