تردد کامیونهای ایرانی برای صادرات با مشکل مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، اکبر مصباح بعد ازظهر شنبه در جلسه بررسی مشکلات تجار و صادرکنندگان استان در بیرجند گفت: این مهم موجب شده تا کامیون‌های ایرانی نتوانند از طریق مرز میل 78 به افغانستان تردد کنند.

وی با اشاره به اینکه فرهنگ فعالیت در مرز رسمی و بازارچه‌ ها تفاوت دارد، افزود: باید فرهنگ فعالیت در مرز رسمی و بازارچه‌های استان را ارتقا دهیم.

یکی از تجار اهل فراه افغانستان نیز در این جلسه گفت: در پایانه ‌های کشور مجوز ورود کامیون افغانی به ایران را صادر می ‌کنند ولی در استان این امکان وجود ندارد.

جمعه خان، عدم صدور بلیط هواپیما و اتوبوس به رغم داشتن ویزا و پاسپورت را از مهمترین مشکلات تجار افغانی خواند و خواستار برطرف شدن موانع موجود شد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن خراسان جنوبی نیز از همه سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با امر صادرات و واردات خواست با تعامل و همکاری گروهی، موانع صادرات و واردات را برای تحقق اهداف کلان اقتصادی استان برطرف کنند.

محسن احتشام اضافه کرد: اتاق بازرگانی برای تسهیل در روند صادرات و واردات کالا فعالان اقتصادی و موانع و مشکلاتی که سر راه تجار و صادرکنندگان وجود دارد تلاش می ‌کند.

وی افزود: ما در مقام مشورت با نقطه نظرات مشورتی و کارشناسی و همکاری‌های دوجانبه باید در کنار هم اثربخش باشیم.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن خراسان جنوبی بر تولید صادرات محور و صادرات ‌گرا تاکید کرد و گفت: باید در تولید و صادرات تعامل و همکاری‌ها مدنظر باشد.

احتشام با بیان اینکه اهداف کلانی برای توسعه صادرات استان داریم، افزود: نباید فرصت‌ها را در بازار افغانستان از دست دهیم و فرصت ‌سوزی کنیم.

رضا فرامرزی نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن بیرجند از کمبود امکانات و زیرساخت‌ها در پایانه مرزی میل 78 انتقاد کرد و گفت: برخی از تجار استان به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم از طریق گمرک میلک زابل مبادرت به صادرات و واردات کالا می‌ کنند.

در این جلسه که نمایندگانی از استانداری، سازمان حمل و نقل و پایانه ‌ها، سازمان بازرگانی و سازمان بازارچه‌ های مرزی حضور داشتند پس از بحث و تبادل نظر مقرر شد لیستی از تجار و بازرگانان مورد تایید بازرگانان ایران تهیه و به سفارت جمهوری اسلامی در کابل اعلام شود.

در این جلسه همچنین موانع و مشکلات فراروی تجار و فعالان اقتصادی استان مطرح و سازمان‌های متولی شرکت ‌کننده برای برطرف کردن آن قول مساعد دادند.