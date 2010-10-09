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۱۷ مهر ۱۳۸۹، ۱۷:۵۴

در مرز میل 78؛

تردد کامیونهای ایرانی برای صادرات با مشکل مواجه است

تردد کامیونهای ایرانی برای صادرات با مشکل مواجه است

بیرجند - خبرگزاری مهر: مدیر‌کل گمرکات خراسان جنوبی گفت: نبود شرکت‌های حمل و نقل بین‌ المللی در بیرجند تردد کامیون‌ها از ایران به افغانستان را در مرز میل 78 با مشکل مواجه کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، اکبر مصباح بعد ازظهر شنبه در جلسه بررسی مشکلات تجار و صادرکنندگان استان در بیرجند گفت: این مهم موجب شده تا کامیون‌های ایرانی نتوانند از طریق مرز میل 78 به افغانستان تردد کنند.

وی با اشاره به اینکه فرهنگ فعالیت در مرز رسمی و بازارچه‌ ها تفاوت دارد، افزود: باید فرهنگ فعالیت در مرز رسمی و بازارچه‌های استان را ارتقا دهیم.

یکی از تجار اهل فراه افغانستان نیز در این جلسه گفت: در پایانه ‌های کشور مجوز ورود کامیون افغانی به ایران را صادر می ‌کنند ولی در استان این امکان وجود ندارد.

جمعه خان، عدم صدور بلیط هواپیما و اتوبوس به رغم داشتن ویزا و پاسپورت را از مهمترین مشکلات تجار افغانی خواند و خواستار برطرف شدن موانع موجود شد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن خراسان جنوبی نیز از همه سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با امر صادرات و واردات خواست با تعامل و همکاری گروهی، موانع صادرات و واردات را برای تحقق اهداف کلان اقتصادی استان برطرف کنند.

محسن احتشام اضافه کرد: اتاق بازرگانی برای تسهیل در روند صادرات و واردات کالا فعالان اقتصادی و موانع و مشکلاتی که سر راه تجار و صادرکنندگان وجود دارد تلاش می ‌کند.

وی افزود: ما در مقام مشورت با نقطه نظرات مشورتی و کارشناسی و همکاری‌های دوجانبه باید در کنار هم اثربخش باشیم.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن خراسان جنوبی بر تولید صادرات محور و صادرات ‌گرا تاکید کرد و گفت: باید در تولید و صادرات تعامل و همکاری‌ها مدنظر باشد.

احتشام با بیان اینکه اهداف کلانی برای توسعه صادرات استان داریم، افزود: نباید فرصت‌ها را در بازار افغانستان از دست دهیم و فرصت ‌سوزی کنیم.

رضا فرامرزی نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن بیرجند از کمبود امکانات و زیرساخت‌ها در پایانه مرزی میل 78 انتقاد کرد و گفت: برخی از تجار استان به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم از طریق گمرک میلک زابل مبادرت به صادرات و واردات کالا می‌ کنند.

در این جلسه که نمایندگانی از استانداری، سازمان حمل و نقل و پایانه ‌ها، سازمان بازرگانی و سازمان بازارچه‌ های مرزی حضور داشتند پس از بحث و تبادل نظر مقرر شد لیستی از تجار و بازرگانان مورد تایید بازرگانان ایران تهیه و به سفارت جمهوری اسلامی در کابل اعلام شود.

در این جلسه همچنین موانع و مشکلات فراروی تجار و فعالان اقتصادی استان مطرح و سازمان‌های متولی شرکت ‌کننده برای برطرف کردن آن قول مساعد دادند.

کد مطلب 1167239

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