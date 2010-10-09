تاکید ما بر مردمی بودن جشنواره امام رضا (ع) است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست رسانه ای هشتمین جشنواره بین المللی فرهنگی هنری امام رضا(ع) و چهارمین جشنواره فرهنگی هنری کریمه اهل بیت (س) امروز شنبه 17 مهر با حضور وزیر ارشاد در دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی برگزار شد.

سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این نشست گفت: این جشنواره امسال در همه استان های کشور برگزار می شود. محور این جشنواره در آغاز کار استان خراسان بود که با توسعه آن اینک در 30 استان کشور و 32 کشور خارجی برگزار می شود.



وی با اشاره به رشد آمار تولیدات این جشنواره گفت: 1500 مقاله با موضوع فرهنگ رضوی، 300 نمایشنامه با فیلم نامه، 1250 نمایش تولید شده، 857 داستان، 6307 اثر تجسمی، 580 کتاب، 33750 متن ادبی، 8900 شعر، 1880 اثر مطبوعاتی و دیجیتالی و 430 اثر رادیویی و تلویزیونی امسال به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده است.



تولیدات جشنواره امام رضا(ع) 82 درصد افزایش داشته است





وزیر ارشاد ادامه داد: امسال 82 درصد در تولید آثار هنری افزایش داشته ایم. 69559 اثر امسال به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که در مقایسه با آمار 38285 عددی سال گذشته رشد محسوسی دارد. البته به متولیان امر اهمیت کیفیت آثار گوشزد شده است و کمیت تنها موضوع مورد توجه ما نیست.



حسینی درباره برنامه های اضافه شده به این جشنواره گفت: برنامه فرهنگی ورزشی ولایت که شامل یک برنامه دوی امدادی است از شلمچه تا مشهد مقدس یعنی مسیر حرکت امام رضا(ع) در ایران اجرا خواهد شد. این برنامه از 10 مهر آغاز شده است و دوندگان که در طول مسیر جایگزین می شوند، شام 26 مهر به مشهد خواهند رسید. دونده ها در این برنامه از استانهای خوزستان، کهکیلویه و بویراحمد، فارس و یزد عبور خواهند کرد و سرانجام به مشهد خواهند رسید.



برگزاری برنامه های مختلف جشنواره در نقاط مختلف کشور





وی ادامه داد: این برنامه صبح امروز در حرم حضرت معصومه (س) در قم آغاز شد. در شملچه نیز که دروازه ورود امام رضا (ع) به ایران محسوب می شود برنامه بزرگداشتی برگزار شد. مراسم نکوداشتی نیز در قدمگاه امام رضا(ع) در اقلید فارس، ابرکوه یزد، مقبره یحیی ابن موسی(ع)، مقبره شاه چراغ و دیگر بقاع متبرکه مربوط به برادران و منسوبان امام رضا(ع) برگزار خواهد شد.



وزیر ارشاد با بیان این که در این جشنواره سعی شده از حضور مردم بیشترین بهره برده شود، گفت: تاکیدمان در این جشنواره بر مردمی برگزار شدن آن بود. این که عده ای از هنرمندان را در سالنی گرد هم جمع کنیم نمی تواند مفید باشد و باید جمع زیادی از مردم را در مراسم جشن و سرور شریک کنیم. به عنوان مثال شب گذشته مراسم افتتاحیه فیلم کودک را در استادیوم برگزار کردیم که با توجه به کثرت جمعیت حرکت خوبی بود.



این جشنواره در 32 کشور خارجی برگزار می شود





حسینی درباره کشورهای برگزارکننده مراسم این جشنواره گفت: در 32 کشور که کانادا، انگلیس، آلمان، اتریش، هند و اندونزی در راس آنها هستند برنامه‌های مرتبط با جشنواره را خواهیم داشت. در این زمینه بسته های فرهنگی متعدی شامل کتاب و نرم افزار، آماده شده است که به این کشورهای فرستاده شده‌اند. در برخی کشورها همایش های یک یا چند روزه به علاوه مسابقات وبلاگ نویسی، کتابخوانی و سوالات مفهومی خواهیم داشت.



وی گفت: سال گذشته این جشنواره فقط در 20 کشور خارجی برگزار شد که رساندن این تعداد به 32 کشور نشانگر اهتمام و تلاش جدی دوستان مسئول برای معرفی فرهنگ رضوی است. به علاوه امسال در هیئت برگزاری این جشنواره سعی شده است از کارهای سطحی وتکراری پرهیز شود و فعالیتها با تحقیق و پژوهش بیشتری انجام شود.



با ابزارهای مختلف باید فرهنگ اهل بیت را معرفی کرد





وزیر ارشاد در بخشی از سخنان خود درباره سفر رئیس جمهور به نیویرک گفت: وقتی خبرنگار فاکس نیوز از رئیس جمهور درباره امام زمان سوال پرسید، آقای احمدی نژاد خطاب به او گفت: مگر شما مهدی را می شناسید؟ و ایشان در آن جلسه 7 دقیقه درباره این موضوع صحبت کرد. بنابراین باید از ابزار مختلف برای معرفی اهل بیت کمک بگیریم.حمایت ها هم این برنامه بسیار خوب بوده است. از مراجع تقلید تا عامه مردم و رسانه ها همگی به خوبی از این جشنواره پشتیبانی کرده اند.



حسینی درباره اعتبارات فرهنگی استان خراسان رضوی گفت: در سفری که هیئت دولت به این استان داشت بیشترین اعتبار فرهنگی برای این استان در نظر گرفته شد. در 11 یا 12 درصد مساجد کشور کانون فرهنگی وجود دارد و با توافقی که با استاندار خراسان شمالی داشتیم قرار بر این شد که برای تمام مساجد این استان کانون فرهنگی ساخته شود.



تاکید بر حمایت تخصصی وزارتخانه از فعالیت های فرهنگی هنری





در ادامه این جلسه سید جواد جعفری دبیر جشنواره گفت: موضوع مهمی که مورد توجه مسئولان و مجریان جشنواره بود ارتقابخشی به کیفیت برگزاری جشنواره بود چون این جشنواره امروز جایگاه خود را به لحاظ کمی در کشور پیدا کرده است. ولی دغدغه های کیفی موجود باعث شد که وزیر ارشاد و اربابان اندیشه به حمایت تخصصی وزارتخانه بر هر برنامه ای که اجرا می شود، تاکید داشته باشند.



وی افزود: 15 برنامه با رویکرد علمی و پژوهشی با حمایت و نظارت پژوهشگاه هنر و فرهنگ وزارت ارشاد در سطح ملی در حال اجراست. این برنامه های پژوهشی به لحاظ سطح آثار، داوری‌ها و افراد شرکت کننده جایگاه قابل قبولی دارند. 12 برنامه با رویکرد فرهنگی و پشتیبانی معاونت فرهنگی ارشاد در حال اجرا هستند. 9 برنامه هم در حوزه فعالیت های هنری با حمایت معاونت فرهنگی در حال انجام هستند و سطح کارهای ارائه شده نسبت به سال های پیش کاملا مشهود است.



مدیرکل ارشاد استان خراسان رضوی با اشاره به اعتبار فرهنگی اختصاص یافته به استانها، گفت: نمونه های فاخری در استان های یزد، اصفهان و شیراز داشته ایم. به علاوه 5 پروژه هم با رویکرد سینمایی در سطح ملی و زیر نظر معاونت سینمایی ارشاد و آقای جواد شمقدری در حال اجرا هستند.



محمدحسین استاد آقا مدیر کل ارشاد استان قم نیز در این نشست گفت: هشتمین جشنواره سراسری امام رضا(ع) امروز آغاز شد که از نیمه راه نیز چهارمین جشنواره کریمه اهل بیت همزمان با دهه کرامت که از میلاد حضرت معصومه(س) تا میلاد امام رضا(ع) است، برگزار خواهد شد. اما موضوع قابل توجه حضور اقشار مختلف مردم خصوصا اهل سنت از استان هایی چون کردستان در این جشنواره است که نشانگر عشق و علاقه مردم ایران به اهل بیت است.



استادآقا گفت: مسئولان برگزاری، در طول اجرای برنامه ها خدمت مراجع عظام رسیدند که مورد تائید و تشویق ایشان قرار گرفتند.



اگر رسانه ها به مشکلات دامن نزنند، مشکل ارشاد و خانه سینما حل می شود



در ادامه وزیر ارشاد در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره مسائل بین خانه سینما و وزارت ارشاد، گفت: می توانید دقت کنید که در این یک سال رفتار ما به گونه ای است که نسبت به افراد و عقاید دیگر احترام می گذاریم. اما بعضی اوقات عده ای از حرف حق ناراحت می شوند و بیان واقعیات آنها را عصبانی می کند. با این حال مواضع وزارتخانه کاملا روشن و شفاف است و هرجا لازم باشد مواضع رسمی بیان می شود. اما این که عده ای می خواهند با سخن پراکنی جواب تندتری از فردی بگیرند و از فرد مقابل دوباره جواب گیرند، کار درستی نیست و اگر رسانه ها به این مسائل دامن نزنند موضوع حل می شود.



حسینی درباره اعتبارات جشنواره گفت: هرساله دولت مبلغ اعتبارات را به مجلس پیشنهاد می‌دهد و مجلس نیز این اعتبار را تصویب می کند و در حال حاضر با تصویب مجلس 5/1 میلیارد تومان در اختیار دبیرخانه جشنواره است که البته نمی توان این مبلغ را دقیق دانست چون وزارتخانه ها و نهادهای دیگری در این جشنواره دخیل هستند که به دلیل مشارکت این تشکل ها باید رقم دقیق هزینه های مالی را پس از پایان جشنواره حساب کرد.



وی در پاسخ به سوال خبرنگاری که درباره هدیه ریاست جمهوری به خبرنگاران سوال کرد، گفت: تا به حال نام 8300 خبرنگار را ثبت کرده ایم و خبرنگارانی که اسمشان در لیست نیست باید برای ثبت نامشان اقدام کنند. اما در مورد پرداخت مبلغ وعده شده قول مساعد می دهم و این مبلغ حتما پرداخت خواهد شد.



در اعطای یارانه به مطبوعات رویکرد آنها را در نظر خواهیم گرفت

وزیر ارشاد درباره اختصاص یارانه به نشریات گفت: در اعطای یارانه به مطبوعات رویه و رویکرد آنها را در نظر خواهیم گرفت. در این زمینه حرکت در جهت منافع مردم و مصالح کشور مورد اهمیت است.



حسینی درباره گسترش فعالیت های فرهنگی در کشور گفت: پیش از این فقط تولید فیلم های فاخر داشتیم. اما امسال علاوه بر آن برای تولید آثار هنری فاخر اعتبار در نظر گرفته ایم. در این زمینه تمرکز برنامه ها در تهران نخواهد بود و همه نقاط کشور مورد توجه خواهد بود. در حال حاضر نیز گروه های فرهنگی مرتبا در حال اعزام به کشورهای آذربایجان، قطر، تاجیکستان، اوکراین و نمایشگاه اکسپوی شانگهای هستند.

