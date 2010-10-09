اوج و افول سینمای کودک در ایران طبیعی نبوده است

بهرام دهقانی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان در ارزیابی خود از وضعیت حال حاضر سینمای کودک گفت: متاسفانه آدرس مشخصی تحت عنوان ژانر کودک وجود ندارد زیرا باید برای داشتن آدرس ابتدا فیلم ساخته شود.

وی با بیان اینکه یکی از دلایلی که سینمای کودک در کشورهای دیگر همچنان وجود دارد حفظ تنوع در فیلم سازی است، گفت: آنها بیشتر به تولید، فکر می‌کنند و در نتیجه همیشه آثاری برای عرضه به مخاطب دارند.

این سینماگر خاطرنشان کرد: در ایران سینمای کودک و ساخت فیلم کودک لزومی ندارد زیرا نه مخاطب به دنبال این سینما است و نه هنرمند تمایلی به تولید دارد در نتیجه دیگر چیزی به نام سینمای کودک نمی ‌بینیم.

دهقانی افزود: امروز کودکان احساس نیاز خود به فیلم دیدن را از طریق منابع دیگری تامین می‌کنند.

وی با تاکید بر اینکه باید لزوم درک احساس کودک نسبت به فیلم دیدن جدی گرفته شود، گفت: در غیر اینصورت مخاطب از طریق مختلف نیاز خود را برطرف می‌ کند.

بیست و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان از 16 مهرماه به مدت پنج روز در همدان برگزار می شود.