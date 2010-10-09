مدل نظارتی کشور در دنیا بی نظیر است

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، ابوطالب شفقت عصر شنبه در دیدار با رئیس کل دادگستری استان و رئیس جدید سازمان بازرسی استان تصریح کرد: در مسیر هدایتی اصل تفکر بر تعالی سازی است و باید مدل نظارتی استان به سمت و سوی تعالی برود.

وی اظهار داشت: یکی از ابتکارات رئیس سازمان بازرسی کشور بلوک بندی منطقه ای است که اختیارات مرکز را بین استانها تقسیم می کند و حرکت بسیار مؤثری است که در درازمدت خودش را نشان می دهد.



شفقت اضافه کرد: اعتقاد دارم که بازرسی باید تقویت شود تا آحاد مردم در جامعه اسلامی سود ببرند.



رئیس کل دادگستری استان نیز در این جلسه گفت: یکی از ارکان دستگاه قضایی، سازمان بازرسی کشور است.



احمد کیخسروی ادامه داد: وظیفه اصلی سازمان بازرسی نظارت بر کلیه ادارات و ارزیابی عملکرد مدیران است که در سطح کلان این سازمان کارهای بزرگی انجام داده است.



در این جلسه "سعادت " از قضات دیوان عدالت اداری کشور به عنوان رئیس جدید سازمان بازرسی استان معرفی شد و مراسم معارفه رسمی وی در آینده نزدیک با حضور رئیس سازمان بازرسی کشور انجام می شود.