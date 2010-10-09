وارطان : ارمنستان دوست استراتژیک ایران است

به گزارش خبرنگار مهر به ایروان ، گیورگ وارطان نایب رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و ارمنستان در جمع خبرنگاران با تاکید بر ارتقا روابط دوستی و پارلمانی میان دو کشور افزود: در دو کشور ایران و ارمنستان پارلمان نقش اساسی را ایفا می کند و کشور ارمنستان نیز به عنوان یک دوست استراتژیک برای ایران محسوب می شود.

نماینده ارامنه شمال کشور با بیان اینکه همواره در طول تاریخ ارمنستان در سیاست های داخلی و خارجی همراه ایران بوده است، افزود: بدیهی است پارلمان به عنوان نهاد تاثیرگذار در حل مشکلات قانونی بین دو کشور نقش ایفا می کند.

وارطان گفت: مجالس عصاره ملت ها هستند و ممکن نیست که یک ملت نظرش با دولت متفاوت باشد، بر این اساس نیز هیئت های پارلمانی به عنوان نمایندگان مردم در سفرها به دنبال تامین منافع دولت و ملت هستند.