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۱۷ مهر ۱۳۸۹، ۱۹:۱۰

گزارش خبرنگار اعزامی مهر-23/

وارطان : ارمنستان دوست استراتژیک ایران است

وارطان : ارمنستان دوست استراتژیک ایران است

نایب رئیس پارلمان دوستی ایران و ارمنستان ، این کشور را دوست استراتژیک ایران خواند و گفت: هیئت پارلمانی ایران در سفر به ارمنستان بدنبال تامین منافع دولت و مردم است.

به گزارش خبرنگار مهر به ایروان ،  گیورگ وارطان نایب رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و ارمنستان در جمع خبرنگاران  با تاکید بر ارتقا روابط دوستی و پارلمانی میان دو کشور افزود: در دو کشور ایران و ارمنستان پارلمان نقش اساسی را ایفا می کند و کشور ارمنستان نیز به عنوان یک دوست استراتژیک برای ایران محسوب می شود.

نماینده ارامنه شمال کشور با بیان اینکه همواره در طول تاریخ ارمنستان در سیاست های داخلی و خارجی همراه ایران بوده است، افزود: بدیهی است پارلمان به عنوان نهاد تاثیرگذار در حل مشکلات قانونی بین دو کشور نقش ایفا می کند.

وارطان گفت: مجالس عصاره ملت ها هستند و ممکن نیست که یک ملت نظرش با دولت متفاوت باشد، بر این اساس نیز هیئت های پارلمانی به عنوان نمایندگان مردم در سفرها به دنبال تامین منافع دولت و ملت هستند.

کد مطلب 1167339

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