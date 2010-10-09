  1. استانها
  2. قزوین
۱۷ مهر ۱۳۸۹، ۱۹:۵۰

میثاق:

افسردگی در دختران بیشتر از پسران است

افسردگی در دختران بیشتر از پسران است

قزوین - خبرگزاری مهر: یک روانپزشک گفت: بدلیل حساسیت زیاد و اطلاع رسانی نادرست، آمار افسردگی در دختران دو برابر پسران کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین به مناسبت میلاد خجسته حضرت معصومه(س) و روز دخترهمایش دختران آفتاب در قزوین برگزار شد.

در این همایش که عصر شنبه با حضور بیشتر دوهزار نفر از دختران دانش آموز در سالن ورزشی شهید بابایی قزوین برگزار شد، سمیه میثاق کارشناس روانپزشکی این برنامه با اشاره به دو برابر بودن آمار افسردگی در بین دختران نسبت به پسران گفت: حساسیت بالای دختران و نا آگاهی و اطلاع رسانی نادرست به این قشر باعث پدید آمدن آمار بالای میزان افسردگی در بین دختران جوان ما شده است.
 
میثاق با تاکید بر لزوم برگزاری این گونه مراسمها برای ایجاد شادابی و نشاط در جامعه افزود: برگزاری این گونه مراسمها می تواند تاثیر بسزایی در کاهش افسردگی، اطلاع رسانی مناسب و خودسازی افراد داشته باشد.
 
در ادامه فاطمه سیدی مسئول امور بانوان استانداری قزوین هدف از برگزاری این مراسم را تقویت روحیه با کرامت و شخصیت دختران جوان دانست و تصریح کرد: در شرایط پیچیده جامعه جهانی امروز تنها با تقویت روحیه و شخصیت با کرامت دختران می توانیم شاهد حضور دخترانی با تربیت اصیل قرآنی در جامعه باشیم که الگو قرار دادن حضرت زینب در مسائل و رفتارهای اجتماعی را سرلوحه زندگی خود قرار می دهند.
 
در ادامه این برنامه بیش از دو هزار نفر از دختران استان در حرکتی نمادین و با شعار دختران آفتاب پرتوی از کریمه اهل بیت مسافت بین میدان آزادی تا خیابان فلسطین شرقی قزوین را پیاده طی کردند.
کد مطلب 1167358

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها