افسردگی در دختران بیشتر از پسران است

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین به مناسبت میلاد خجسته حضرت معصومه(س) و روز دخترهمایش دختران آفتاب در قزوین برگزار شد.

در این همایش که عصر شنبه با حضور بیشتر دوهزار نفر از دختران دانش آموز در سالن ورزشی شهید بابایی قزوین برگزار شد، سمیه میثاق کارشناس روانپزشکی این برنامه با اشاره به دو برابر بودن آمار افسردگی در بین دختران نسبت به پسران گفت: حساسیت بالای دختران و نا آگاهی و اطلاع رسانی نادرست به این قشر باعث پدید آمدن آمار بالای میزان افسردگی در بین دختران جوان ما شده است.

میثاق با تاکید بر لزوم برگزاری این گونه مراسمها برای ایجاد شادابی و نشاط در جامعه افزود: برگزاری این گونه مراسمها می تواند تاثیر بسزایی در کاهش افسردگی، اطلاع رسانی مناسب و خودسازی افراد داشته باشد.

در ادامه فاطمه سیدی مسئول امور بانوان استانداری قزوین هدف از برگزاری این مراسم را تقویت روحیه با کرامت و شخصیت دختران جوان دانست و تصریح کرد: در شرایط پیچیده جامعه جهانی امروز تنها با تقویت روحیه و شخصیت با کرامت دختران می توانیم شاهد حضور دخترانی با تربیت اصیل قرآنی در جامعه باشیم که الگو قرار دادن حضرت زینب در مسائل و رفتارهای اجتماعی را سرلوحه زندگی خود قرار می دهند.

در ادامه این برنامه بیش از دو هزار نفر از دختران استان در حرکتی نمادین و با شعار دختران آفتاب پرتوی از کریمه اهل بیت مسافت بین میدان آزادی تا خیابان فلسطین شرقی قزوین را پیاده طی کردند.