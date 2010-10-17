مهرزاد قلاوند در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: سالن پوریا ولی شهرستان اندیمشک قهرمانان بزرگی همچون برادران اخلاقی، برادران قلاوند، برادران زیدوند، پاپی، سوری و چندین قهرمان ارزنده را به کشتی ایران تحویل داده است اما هرگز امکاناتی در خورشان خود ندارد.

وی ادامه داد: سالن کشتی ما تنها یک لامپ دارد که آنرا هم از یک تیر چراغ برق بصورت غیرقانونی گرفته ایم و در جریان تمرینات چند بار برق سالن قطع می شود و تمرینات متوقف می شود.

قلاوند تصریح کرد: کشتی‌گیران تا چند ماه قبل از یک شلنگ آب می‌خوردند که با همکاری یک خانواده شهید یک آبسرد کن که قرار بود به مسجد اهداء شود در اختیار ما قرار گرفت تا بخشی از مشکلاتمان حل شود.

مربی سازنده کشتی خوزستان تاکید کرد: مدیرکل سابق تربیت بدنی استان اصلا با ورزش آشنا نبود که امیدوارم با حضور گرشاسبی این قبیل مشکلات ما برطرف شود. ضمن اینکه نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی هیچ توجهی به کشتی و کشتی گیران ندارد.

قلاوند در مورد افت کشتی خوزستان در رقابتهای کشتی فرنگی قهرمانی کشور اظهار داشت: کشتی خوزستان علیرغم قرار گرفتن در رتبه سوم در این مسابقات همچنان در اوج است. اگر مسابقات در تهران برگزار نمی شد ما با این همه اختلاف سوم نمی شدیم زیرا آنها از تمام ظرفیتهای خود برای قهرمانی استفاده کردند و با چهار تیم به مصاف حریفان خود رفتند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: نمی خواهم قهرمانی تهرانی ها را کوچک کنم. در پایتخت چند مربی هستند که سخت کار کرده و باعث رشد کشتی تهران شده اند ولی ما با تمام نیرو در مسابقات قهرمانی کشور شرکت نکرده بودیم و تعدادی از نفرات ما در این مسابقات شرکت نکرده بودند. ما نباید این رقابتها را ملاک اصلی قرار دهیم.

رقابتهای کشتی فرنگی قهرمانی جوانان کشور روزهای پنجشنبه و جمعه هفته گذشته در تهران برگزار شد و تیم خوزستان با سقوط دو پله ای پس از تیم تهران در جایگاه سوم قرار گرفت و این موضوع انتقاداتی را به همراه داشت.