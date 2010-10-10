اهانت به قرآن کریم نشات گرفته از تفکر جنگ تمدنهاست

به گزارش خبرنگار مهر ، دراین همایش که شامگاه شنبه درمجتمع فرهنگی"ناب" برگزارشد حجت الاسلام محمد حسن واحدی به تشریح ابعاد مختلف حادثه تلخ و تاسف برانگیز قرآن سوزی درغرب پرداخت و دانشجویان نیز به ارایه نقطه نظرات خود و تعیین راهکارهایی برای برخورد منطقی با این پدیده پرداختند.

رایزن فرهنگی کشورمان ضمن تشریح شرایط حساس کنونی جهان گفت: برنامه غربیها برای اهانت به قرآن کریم برنامه حساب شده و از پیش تعیین شده است و تداوم خواهد داشت.

حجت الاسلام واحدی در ادامه افزود: تفکر برخورد اهانت آمیز با قران کریم نشات گرفته از تفکر جنگ تمدنهاست در صورتی که جمهوری اسلامی در مقابل این ایده تفکر گفتگوی تمدنها را به جهان هدیه کرد که مورد استقبال سازمان ملل متحد قرار گرفت و این افتخار به نام جمهوری اسلامی ثبت شد.

وی گفت: تئوری هتک حرمت به قرآن کریم مسلمانان و جهان اسلام را هدف قرار داده و این بزرگترین اشتباه غرب است که خود را در معرض برخورد با 2 میلیارد مسلمان قرار داد.

واحدی اضافه کرد: ضعف غربیها این است که به جای برخورد با گروه افراطی مانند القاعده که رابطه ای با اسلام و جهان اسلام ندارد با جهان اسلام برخورد کردند و به این بهانه حضور خود در منطقه خاورمیانه را گسترش دادند.

رایزن فرهنگی کشورمان گفت که غرب حادثه 11 سپتامبر را برای برخورد با جهان اسلام بهانه کرد و امروزهمه اندیشمندان و متفکرین غرب اذعان دارند که حادثه 11 سپتامبر ربطی به اسلام و جهان اسلام ندارد.

در این نشست اعضای اتحادیه اسلامی انجمنهای دانشجویان ایرانی دانشگاههای مالزی به عنوان دانشجویان منتخب دانشگاهها به بررسی نحوه برخورد با متعرضان و هتاکان به قران کریم پرداختند.

دانشجویان ضمن محکوم کردن این عمل زشت از همه مسلمانان خواستند که با این پدیده برخورد فرهنگی و ارشادی کنند و از برخوردهای تحریک آمیز اجتناب کنند.

دانشجویان اتحادیه اسلامی تاکید کردند که حرکتهای علمی و فرهنگی مانند برگزاری همایش، نشست مشترک، تشریح ابعاد اخلاقی و رحمانی قرآن، توجه قرآن به سایر مذاهب و انبیا و نیز نقش انبیا در ایجاد صلح و دوستی جهانی نیز می تواند مانعی در برخورد با افراط گرایان و اسلام ستیزان باشد.

حرکتهای هنری و ساخت فیلم از نقش انبیا در دعوت به صلح و دوستی و اجتناب از خشونت، دعوت از شخصیتهای علمی، فرهنگی و علمای دینی غرب برای آشنایی بیشتر با اسلام از دیگر راهکارهایی بود که توسط دانشجویان اتحادیه اسلامی ارایه شد.

در این نشست نمایندگان دانشجویان دانشگاههای UM, UPM , UKM, MMU, UTM, UITM , UNITEN , USM LIMKOOKWING که اصلی ترین دانشگاههای مالزی هستند حضور داشتند.

هیئت موسس اتحادیه اسلامی انجمنهای دانشجویان ایرانی دانشگاههای مالزی با تشکیل جلسه نهایی خود در تاریخ دهم تیرماه 1389 اساسنامه را با آخرین اصلاحات تصویب کرد و این اتحادیه در آستانه سالروز مبعث پیامبر اکرم (ص) و با تایید نماینده مقام معظم رهبری در امور دانشجویان آسیا و اقیانوسیه حجت الاسلام و المسلمین محمدعلی نظام زاده رسمیت یافت و اعلام موجودیت کرد.