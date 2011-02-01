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۱۲ بهمن ۱۳۸۹، ۱۷:۱۴

از لابه لای خبرهای مصر- 3

معترضین میدان التحریر به یک میلیون نفر رسید/ مترجمان داوطلب در میان مردم

معترضین میدان التحریر به یک میلیون نفر رسید/ مترجمان داوطلب در میان مردم

خبرها و گزارشها از آن حکایت دارد که تعداد تظاهرکنندگان مصری در میدان التحریر قاهره به یک میلیون نفر رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های مختلف، رئیس حقوق بشر سازمان ملل می گوید: من گزارش های تائید نشده ای دریافت کرده ام که بیش از 300 نفر در ناآرامی ها در مصر کشته شده اند.

- گوگل و توییتر این اطمینان را به مردم مصر داده اند که صدایشان شنیده خواهد شد

- "مثلث برمودا" دیجیتالی مرکب از گوگل، توییتر و فیس بوک در صدد افزایش خدمات رسانی به مصری ها هستند

- جویندگان گنج در اماکن تاریخی مصر به دنبال طلا هستند.

- کشتی هایی که از کانال سوئز عبور می کند احساس ناامنی می کنند.

- کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل از قیام مصری ها تمجید به عمل آورد.

- تعدادی داوطلبانه در محل هایی که اینترنت وجود دارد پیام های کوتاه شهروندان مصری را از عربی به انگلیس ترجمه می کنند و آنها را بر روی شبکه های اجتماعی اینترنتی قرار می دهند.

- تعداد تظاهر کنندگان در میدان التحریر تا این لحظه بیش از 700 هزار نفر گزارش شده است.

- یک نفر در میدان تحریر فریاد می زند که تعداد این تظاهر کنندگان به یک میلیون نفر رسید.

- ایمن محی الدین: ما دیگر برده نظام سیاسی نخواهیم بود.

- سیستم های موبایل قطع شد اختلال نیم ساعته در ارسال خبرهای مشاهده شده است.

- "شریف قدوس" از سازمان "دموکراسی  اکنون" در میدان تحریر حضور دارد.

- اعتراضات در قاهره، دست فروشان ، فروشندگان لباس های مد و خرده فروشان را با معضلاتی روبرو کرده است.

- شماره تلفن هایی برای ارسال پیام های صوتی شهروندان مصری به توییتر تعبیه شده است.

- افزایش محسوس تعداد زنان در میدان التحریر.

- عناصری از پلیس مخفی در صدد ترساندن مردم هستند.

کد مطلب 1167460

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