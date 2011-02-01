معترضین میدان التحریر به یک میلیون نفر رسید/ مترجمان داوطلب در میان مردم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های مختلف، رئیس حقوق بشر سازمان ملل می گوید: من گزارش های تائید نشده ای دریافت کرده ام که بیش از 300 نفر در ناآرامی ها در مصر کشته شده اند.

- گوگل و توییتر این اطمینان را به مردم مصر داده اند که صدایشان شنیده خواهد شد

- "مثلث برمودا" دیجیتالی مرکب از گوگل، توییتر و فیس بوک در صدد افزایش خدمات رسانی به مصری ها هستند

- جویندگان گنج در اماکن تاریخی مصر به دنبال طلا هستند.

- کشتی هایی که از کانال سوئز عبور می کند احساس ناامنی می کنند.

- کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل از قیام مصری ها تمجید به عمل آورد.

- تعدادی داوطلبانه در محل هایی که اینترنت وجود دارد پیام های کوتاه شهروندان مصری را از عربی به انگلیس ترجمه می کنند و آنها را بر روی شبکه های اجتماعی اینترنتی قرار می دهند.

- تعداد تظاهر کنندگان در میدان التحریر تا این لحظه بیش از 700 هزار نفر گزارش شده است.

- یک نفر در میدان تحریر فریاد می زند که تعداد این تظاهر کنندگان به یک میلیون نفر رسید.

- ایمن محی الدین: ما دیگر برده نظام سیاسی نخواهیم بود.

- سیستم های موبایل قطع شد اختلال نیم ساعته در ارسال خبرهای مشاهده شده است.

- "شریف قدوس" از سازمان "دموکراسی اکنون" در میدان تحریر حضور دارد.

- اعتراضات در قاهره، دست فروشان ، فروشندگان لباس های مد و خرده فروشان را با معضلاتی روبرو کرده است.

- شماره تلفن هایی برای ارسال پیام های صوتی شهروندان مصری به توییتر تعبیه شده است.

- افزایش محسوس تعداد زنان در میدان التحریر.

- عناصری از پلیس مخفی در صدد ترساندن مردم هستند.