راندمان نیروگاه های کشور باید افزایش یابد

ناصر غضنفری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: وظیفه صنعت برق در بخش انتقال انرژی از نیروگاهها به محل مصرف این است که تلفات در بخش انتقال را که در سطح کشور حداکثر پنج درصد است به زیر سه درصد کاهش دهد.

وی عنوان کرد: در بخش توزیع، موضوع الگوی مصرف به دو بخش تقسیم می شود که بخشی از آن مربوط به دست اندرکاران صنعت برق بخصوص شرکتهای توزیع و بخش دیگر آن مربوط به مشترکان و مصرف کننده هاست.

معاون بهره برداری شرکت برق منطقه ای گیلان گفت: شرکتهای توزیع باید با بازسازی شبکه ها و به کار بردن تمهیدات لازم فنی و بازنگری در خصوص طرحهای قدیمی تلفات این بخش که حتی حدود 27 درصد نیز رسیده است، کاهش دهند.

وی با اعلام اینکه هدف در طول برنامه توسعه جاری رساندن این رقم به 14 درصد است، خاطر نشان کرد: تلفات در بخش توزیع در پیشرفته ترین کشورها حدود هفت تا هشت درصد است.

غضنفری ادامه داد: بخش دیگرمربوط به مصرف کننده و اینکه مصرف کننده بداند که چه باید مصرف کند و اینکه چگونه مصرف کند، است.