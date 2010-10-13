حاجی بابایی وعده تغییر قوانین را عملی کند

مهرداد لاهوتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اگر در امر تربیت فرزندان این کشور کوتاهی شود در آینده ای نه چندان دور، آثار سوء آن متوجه مملکت خواهد شد.

وی عنوان کرد: نهاد آموزش و پرورش یک نهاد نخبه پروری و مهد علوم و فنون و مدرسه جایگاه پرورش مردان بزرگ در طول اعصار بوده است که در این زمینه باید دقت نظر فراوان انجام گیرد.

نماینده مردم لنگرود همچنین خطاب به وزیر آموزش و پرورش یادآور شد: به عنوان صاحب نظر در مجلس شورای اسلامی و متصدی در امر آموزش وپرورش فرزندان این مرز و بوم، رسالت بس خطیری را برعهده دارید و قرار بود پس از تصدی وزارت آموزش و پرورش، برخی از قوانین این سازمان را تغییر دهید.

وی بر لزوم رفع مشکلات وضعیت استخدام 40 هزار نفر معلم حق‌التدریسی که اعتراضات بسیاری را به دنبال داشته، بلاتکلیفی آموزشکده‌ های فنی و حرفه ‌ای که مشخص نیست وزارت آموزش و پرورش قصد دارد مصوبه مجلس را اجرایی کند یا مصوبه شورایعالی اداری را و سایر موارد تاکید کرد.

لاهوتی در ادامه با اشاره به تعداد زیاد مردود شدگان در آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش نیز یادآور شد: احتمال دارد که روال قانونی برای برخی از‌ پذیرفته شدگان در این آزمون طی نشده باشد، 80 هزار نفر از پذیرفته شدگان در مرحله اول این آزمون به نحوه گزینش و مصاحبه خود اعتراض دارند.