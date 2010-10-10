  1. استانها
  2. همدان
۱۸ مهر ۱۳۸۹، ۱۱:۰۴

بهترین فیلم هویت‌ساز در جشنواره فیلم کودک جایزه می گیرد

بهترین فیلم هویت‌ساز در جشنواره فیلم کودک جایزه می گیرد

همدان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جوانان استان همدان گفت: از بین آثار ارائه شده در بیست و چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم‎های کودکان و نوجوانان، جایزه وی‍ژه این سازمان به بهترین اثر هویت ساز اهدا می‌شود.

سید مهدی حجازی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: اگر در نوجوانی و جوانی تربیت و اصلاح امور به گونه ‌ای صورت گیرد که جوانان با هویت و مذهب خود انس بگیرند و رشد کنند، در مراحل بالاتر فقط نیاز به جهت‌ دهی است.

وی با بیان اینکه حضور مجموعه سازمان جوانان استان همدان در جشنواره، قوت‌ بخشی به نیروهای جوان و توانمند حاضر در دبیرخانه این جشنواره است، افزود: کمک به جشنواره فیلم کودک و نوجوان کمک به فردای جامعه جوان استان همدان است.

حجازی با اشاره به شور و نشاط حاکم بر استان همدان در زمان برگزاری جشنواره فیلم کودک، گفت: این شور و نشاط در تشکل‌های سازمان جوانان استان همدان نیز وجود دارد.

بیست و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان از 16 تا 21 مهر در همدان برگزار می شود.

کد مطلب 1167536

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها