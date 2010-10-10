سید مهدی حجازی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: اگر در نوجوانی و جوانی تربیت و اصلاح امور به گونه ‌ای صورت گیرد که جوانان با هویت و مذهب خود انس بگیرند و رشد کنند، در مراحل بالاتر فقط نیاز به جهت‌ دهی است.

وی با بیان اینکه حضور مجموعه سازمان جوانان استان همدان در جشنواره، قوت‌ بخشی به نیروهای جوان و توانمند حاضر در دبیرخانه این جشنواره است، افزود: کمک به جشنواره فیلم کودک و نوجوان کمک به فردای جامعه جوان استان همدان است.

حجازی با اشاره به شور و نشاط حاکم بر استان همدان در زمان برگزاری جشنواره فیلم کودک، گفت: این شور و نشاط در تشکل‌های سازمان جوانان استان همدان نیز وجود دارد.

بیست و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان از 16 تا 21 مهر در همدان برگزار می شود.