نقش بانکها در رفع دغدغه مسکن مردم

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد در جلسه شورای عالی مسکن اقدامات صورت گرفته در خصوص مسکن مهر و مسکن شهری و روستایی را مثبت ارزیابی کرد و گفت: اقداماتی که تا به امروز در خصوص ساخت مسکن صورت گرفته باید با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند، تا مبادا وقفهای در کارها صورت گیرد.
در این جلسه موضوع ساخت مسکن برای هنرمندان و نخبگان و نیز ودیعه مسکن مورد بحث و بررسی قرار گرفت که رئیسجمهور دستورات لازم را در این خصوص صادر کرد.
همچنین در این جلسه به بنیاد مسکن اجازه داده شد تا در بافتهای فرسوده و زیر 25 هزار نفر به افرادی که واحد مسکونی با متراژهای متوسط میسازند سند مالکیت ارائه کند.
در ابتدای این جلسه نیکزاد وزیر مسکن و شهرسازی گزارشی از عملکرد وزارتخانه متبوع خود در خصوص ساخت مسکن مهر و مسکن شهری و روستایی ارایه کرد.
رئیس جمهور با تاکید برخارج شدن مسکن از فهرست دغدغه های مردم اظهار داشت: باید اقدامات انجام شده در خصوص مسکن با جدیت بیشتری ادامه پیدا کند تا دیگر کسی دغدغه صاحبخانه شدن را نداشته باشد که در این خصوص بانک ها نقش بسزایی دارند.
به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد در جلسه شورای عالی مسکن اقدامات صورت گرفته در خصوص مسکن مهر و مسکن شهری و روستایی را مثبت ارزیابی کرد و گفت: اقداماتی که تا به امروز در خصوص ساخت مسکن صورت گرفته باید با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند، تا مبادا وقفهای در کارها صورت گیرد.
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