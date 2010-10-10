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۱۸ مهر ۱۳۸۹، ۱۱:۳۷

بنایی:

الحاق شهرهای ساوه، محلات و دلیجان به قم ضروری است

الحاق شهرهای ساوه، محلات و دلیجان به قم ضروری است

قم - خبرگزاری مهر: نماینده مردم قم در مجلس الحاق شهرهای ساوه، محلات و دلیجان به استان قم را ضروری دانست.

حجت‌الاسلام علی بنایی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم اظهار داشت: با استانی شدن قم، انتظار می‌رفت شهرهای ساوه، محلات و دلیجان هم به قم بپیوندند اما این بحث ابتر ماند.

وی اضافه کرد: مردم این سه شهر نیز به خاطر مسائل فرهنگی و تجاری و تسهیل در رفت و آمدشان تمایل زیادی به الحاق این شهرها به استان قم دارند.

نماینده مردم قم در مجلس با بیان اینکه الحاق این شهرها به قم در تعریف آمایش سرزمینی قم نیز می‌گنجد، اظهار داشت: قم پایتخت فرهنگی کشور است و شهرهای ساوه، دلیجان و محلات نیز مزیت‌های زیادی در کشاورزی و گل و گیاه دارند از این رو الحاق این شهرها به قم برای هر چهار شهر فواید زیادی دارد.

بنایی خاطرنشان کرد: الحاق شهرهای ساوه، محلات و دلیجان به استان قم در کمیسیونهای مختلف بررسی شده و اگر دولت با این الحاق موافقت کند زمینه پیوستن این سه شهر به قم فراهم است.
 

کد مطلب 1167582

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