مرحله دوم مسابقات بتن با شرکت 24 تیم آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدحسن سبط امروز یکشنبه در مراسم افتتاح چهارمین دوره مسابقات ملی بتن، رسیدن به اهداف آموزشی و پژوهشی کشور، توسعه علوم فنی و مهندسی و بالابردن سطح علمی دانشجویان رشته مهندسی عمران را از اهداف برگزاری این مسابقات نام برد و افزود: این مسابقات از سال 1368 در دو گرایش بتن سبک سازه ای و بتن سبک غیر سازه ای به صورت دو مرحله ای برگزار شد.

وی با بیان اینکه چهارمین دوره مسابقات بتن در سه مرحله برگزار می شود، اظهار داشت: در مرحله اول بر اساس قوانین تیم های دانشجویی از سراسر کشور نمونه های خود را ساختند و به دانشگاه امیرکبیر ارسال کردند. نمونه های ارسالی از 52 تیم از دانشگاه های کشور، در نهایت در هر گرایش بتن سازه ای و غیر سازه ای 12 تیم و در مجموع 24 تیم برای راهیابی به دور دوم مسابقات انتخاب شدند.

دبیر مسابقات ملی بتن برگزاری مرحله سوم و نهایی این مسابقات را اوایل مهرماه ذکر کرد و ادامه داد: در مرحله دوم تیم ها در شرایط نزدیک به شرایط کارگاهی نمونه های خود را می سازند و در مرحله نهایی این نمونه ها شکسته می شود و پس از انجام آزمایشهایی، تیم های برتر معرفی می شوند.

سبط با تاکید بر اینکه مرحله سوم و نهایی این مسابقات در اوایل آبان ماه برگزار می شود، خاطر نشان کرد: مرحله نهایی این مسابقات قرار بود در روز 28 مهرماه برگزار شود که به دلیل مقارن شدن با مسابقات روباتیک دانشگاه امیرکبیر، این زمان به اوایل آبان ماه موکول شد.

وی به اهمیت این مسابقات اشاره کرد و یاداور شد: بتن سبک سازه ای بخشهای جداسازی را در سازه ها برعهده دارد از این رو مقاوم و سبک بودن آن باعث مقاومت ساختمانها در برابر زلزله می شود از این رو یکی از شاخص های مقاومت سازه ها در برابر زلزله، بتن سبک سازه ای است. از این رو تیم های شرکت کننده در این مسابقات باید بتن مقاومی تولید کنند که دارای حداقل چگالی و حداکثر مقاومت باشد.

سبط به تسهیلات تیم های منتخب اشاره کرد و افزود: قرار بر این بود که به تیمهای برتر تسهیلاتی اختصاص داده شود که این امر در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دست بررسی است.