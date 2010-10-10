عاملان ترور المبحوح از هویت افراد کشته شده استفاده کرده اند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هاآرتض، یکی از اصلی ترین مظنونین ترور "محمود المبحوح" فردی به نام "کریستوفر لاک وود" است که در زمان حضور در دبی برای ترورو این فرمانده حماس از هویت فردی به نام "یهودا لاستیگ" استفاده کرد.

یهودا یک نظامی صهیونیستی بوده که در سال 1973 و در جنگ "یوم کیپور" کشته شده است.

در همین رابطه روزنامه وال استریت ژورنال نیز در مطلبی نوشت : هشت ماه پس از ترورو المبحوح تحقیقات درباره عوامل این ماجرا به مراحل پایانی خود رسیده است.

در ماه سپتامبر پلیس امارات از کشته شدن یکی از فرماندهان حماس در هتلی دردبی گزارش داد و تصاویر بدست آمده از این هتل نشان می داد که نیروهای موساد در ترور محمود المبحوح دست داشته اند.

دبی 33 مظنون را دراین رابطه معرفی کرد که 15 نفر از آنها در سرزمین های اشغالی زندگی می کنند.