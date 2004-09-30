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۹ مهر ۱۳۸۳، ۲۰:۲۴

نماينده آزادي مطبوعات OSCE

آمريكا بايد محدوديت انتشار آثار نويسندگان كشور هاي تحريم شده را لغو كند

نماينده آزادي مطبوعاتي OSCE امروز از آمريكا خواست كه قوانين مربوط به محدوديت انتشار آثار ادبي كشور هاي تحريم شده مانند كوبا ، ايران و سودان را لغو كند .

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، طبق گزارش يكي از مطبوعات در اتريش ، ميكلوس هاراسزتي   MiklosHaraszti نماينده آزادي مطبوعاتي OSCE در نامه اي به كالين پاول وزير امور خارجه آمريكا نوشت : امروزه ، اگر ناشران آمريكايي اجازه دولت براي انتشار آثار ادبي كشور هاي مذكور ناديده بگيرند با مجازات زندان و جريمه هاي سنگين روبرو مي شوند . 

وي كه نماينده آزادي رسانه هاي سازمان امنيت و همكاري اروپا است در اين نامه نوشت : مطالب اطلاعاتي از تحريم هاي اتخاذ شده توسط كنگره آمريكا در سال 1988 معاف هستند اما تمام دستگاه هاي دولتي از آن زمان به بعد از اجراي كامل اين معافيت كوتاهي كرده اند .

هاراسزتي گفت كه اين قوانين يك مانع براي جريان آزاد اطلاعات است .

وي در اين نامه خطاب به پاول گفت : اين مانعي براي شهروندان كشورتان است كه در جستجوي اطلاعات هستند و سدي براي نويسندگان كشورهاي تحريم شده است كه از دسترسي به شنوندگان آمريكايي محروم خواهند شد.


 

کد مطلب 116766

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