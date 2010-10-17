به گزارش خبرنگار مهر، از سال1951 که نخستین دوره بازیهای آسیایی به میزبانی هندیها و در شهر دهلی نو برگزار شد تا به امروز که در آستانه بازیهای آسیایی 2010 در گوانگجو قرار داریم، 15 دوره بازیهای آسیایی برگزار شده است.
دومین دوره بازیهای آسیایی به فاصله 3 سال نسبت به دوره نخست آن برگزار شد اما از آن به بعد هر یک از دورههای این بازیها با حفظ فاصله 4 ساله نسبت به دیگری برگزار شد.
تایلندیها با چهار میزبانی در سالهای 1966، 1970، 1978 و 1998 بیشترین سهم را در برگزاری این المپیک آسیایی داشتهاند. هند (2بار)، ژاپن (2 بار)، کره جنوبی (2 بار)، فیلیپین، قطر، چین و اندونزی دیگر کشورهایی هستند که میزبان بازیهای آسیایی بودهاند.
ایران نیز در سال 1974 و در تهران برگزار کننده یک دوره بازیهای آسیایی بود. این هفتمین دوره بازیهای آسیایی بود که در کشورمان برگزار شد. کاروان ورزشی ایران در این سال بهترین عملکرد ممکن نسبت به دورههای پیش و پس از این بازیها را داشت. ایران در این دوره بازیها با کسب مجموع 81 مدال و جایگاه دوم جدول ردهبندی بهترین عملکرد ممکن را از خود ارائه کرد.
سهم ایران از مدالهای آسیایی چقدراست؟
طی 15 دوره گذشته بازیهای آسیایی 10715 مدال شامل 3405 مدال طلا، 383 مدال نقره و 3927 مدال برنز میان ورزشکاران شرکت کننده توزیع شده است. از مجموع این تعداد مدال توزیع شده ورزشکاران کشورمان 363 مدال کسب کردهاند. سهم آنها از این تعداد مدال 115 مدال طلا، 120 مدال نقره و 128 مدال برنز بوده است.
در خانه بهترین و در بوسان بدترین بودیم
کاروان ورزش ایران در بازیهای آسیایی 1954 فیلیپین، 1962 اندونزی و 1978 تایلند شرکت نداشت. اما در دیگر بازیهای برگزار شده همواره یکی از کشورهای شرکت کننده بود. کاروان ورزش کشورمان در سال 1974 و هفتمین دوره بازیهای آسیایی که در تهران برگزار شد بهترین عملکرد ممکن را داشت. ایران در این دوره بازیها 36 مدال طلا، 28 مدال نقره و 17 مدال برنز گرفت و در رده دوم جدول ردهبندی تیمهای شرکت کننده قرار گرفت. ردهای که نه در 6 دوره گذشته به دست آمده بود و نه در بازیهای پس از آن!
بدترین عملکرد کاروان ورزش ایران هم هشت سال پیش و در بازیهای آسیایی 2002 بوسان رقم خورد. ورزشکاران کشورمان در این دوره 36 مدال گرفتند اما پائینتر از همیشه و در رده دهم جدول ردهبندی قرار گرفتند. دورههای حضور ایران در بازیهای آسیایی و تعداد مدالها و ردههای کسب شده به شرح زیر است:
بازیهای آسیایی 1951- هند (دهلی نو):
8 مدال طلا، 6 مدال نقره، 2 مدال برنز و مجموع 16 مدال
رده کسب شده: سوم
بازیهای آسیایی 1954 - فیلیپین (مانیل):
ایران شرکت نداشت
بازیهای آسیایی 1958 - ژاپن (توکیو):
4 مدال طلا، 6 مدال نقره، 6 مدال برنز و مجموع 16 مدال
رده کسب شده: هفتم
بازیهای آسیایی 1962 - اندونزی (جاکارتا):
ایران شرکت نداشت
بازیهای آسیایی 1966 تایلند (بانکوک):
6 مدال طلا، 8 مدال نقره، 17 مدال برنز و مجموع 31 مدال
رده کسب شده: هفتم
بازیهای آسیایی 1970 - تایلند (بانکوک):
9 مدال طلا، 7 مدال نقره، 7 مدال برنز و مجموع 23 مدال
رده کسب شده: چهارم
بازیهای آسیایی 1974 - ایران (تهران):
36 مدال طلا، 28 مدال نقره، 17 مدال برنز و مجموع 81 مدال
رده کسب شده: دوم
بازیهای آسیایی 1978 - تایلند (بانکوک):
ایران شرکت نداشت
بازیهای آسیایی 1982 - هند (دهلی نو):
4 مدال طلا، 4 مدال نقره، 4 مدال برنز و مجموع 12 مدال
رده کسب شده: هفتم
بازیهای آسیایی 1986 کره جنوبی (سئول):
6 مدال طلا، 6مدال نقره، 10 مدال برنز و مجموع 22 مدال
رده کسب شده: چهارم
بازیهای آسیایی 1990 - چین (پکن):
4 مدال طلا، 6 مدال نقره، 8 مدال برنز و مجموع 18 مدال
رده کسب شده: پنجم
بازیهای آسیایی 1994 - ژاپن (هیروشیما):
9 مدال طلا، 9 مدال نقره، 8 مدال برنز و مجموع 26 مدال
رده کسب شده: ششم
بازیهای آسیایی 1998 - تایلند (بانکوک):
10 مدال طلا، 11 مدال نقره، 13 مدال برنز و مجموع 34 مدال
رده کسب شده: هفتم
بازیهای آسیایی 2002 - کره جنوبی (بوسان):
8 مدال طلا، 14 مدال نقره، 14 مدال برنز و مجموع 36 مدال
رده کسب شده: دهم
باز یهای آسیایی 2006 - قطر (دوحه):
11 مدال طلا، 15 مدال نقره ، 22 مدال برنز و مجموع 48 مدال
رده کسب شده: ششم
گروه ورزش خبرگزاری مهر چگونگی حضور و عملکرد کاروان ورزش ایران در هر یک از دورههای حضور در بازیهای آسیایی را به تفکیک ارائه میکند.
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