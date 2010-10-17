به گزارش خبرنگار مهر، از سال1951 که نخستین دوره بازی‎های آسیایی به میزبانی هندی‎ها و در شهر دهلی نو برگزار شد تا به امروز که در آستانه بازیهای آسیایی 2010 در گوانگجو قرار داریم، 15 دوره بازی‎های آسیایی برگزار شده است.

دومین دوره بازی‎های آسیایی به فاصله 3 سال نسبت به دوره نخست آن برگزار شد اما از آن به بعد هر یک از دوره‎های این بازی‎ها با حفظ فاصله 4 ساله نسبت به دیگری برگزار شد.

تایلندی‎ها با چهار میزبانی در سال‎های 1966، 1970، 1978 و 1998 بیشترین سهم را در برگزاری این المپیک آسیایی داشته‎اند. هند (2بار)، ژاپن (2 بار)، کره جنوبی (2 بار)، فیلیپین، قطر، چین و اندونزی دیگر کشورهایی هستند که میزبان بازی‎های آسیایی بوده‎اند.

ایران نیز در سال 1974 و در تهران برگزار کننده یک دوره بازی‎های آسیایی بود. این هفتمین دوره بازی‎های آسیایی بود که در کشورمان برگزار شد. کاروان ورزشی ایران در این سال بهترین عملکرد ممکن نسبت به دوره‎های پیش و پس از این بازی‌ها را داشت. ایران در این دوره بازی‎ها با کسب مجموع 81 مدال و جایگاه دوم جدول رده‎بندی بهترین عملکرد ممکن را از خود ارائه کرد.

سهم ایران از مدال‎های آسیایی چقدراست؟

طی 15 دوره گذشته بازی‎های آسیایی 10715 مدال شامل 3405 مدال طلا، 383 مدال نقره و 3927 مدال برنز میان ورزشکاران شرکت کننده توزیع شده است. از مجموع این تعداد مدال توزیع شده ورزشکاران کشورمان 363 مدال کسب کرده‌اند. سهم آنها از این تعداد مدال 115 مدال طلا، 120 مدال نقره و 128 مدال برنز بوده است.

در خانه بهترین و در بوسان بدترین بودیم

کاروان ورزش ایران در بازی‎های آسیایی 1954 فیلیپین، 1962 اندونزی و 1978 تایلند شرکت نداشت. اما در دیگر بازی‌های برگزار شده همواره یکی از کشورهای شرکت کننده بود. کاروان ورزش کشورمان در سال 1974 و هفتمین دوره بازی‌های آسیایی که در تهران برگزار شد بهترین عملکرد ممکن را داشت. ایران در این دوره بازی‎ها 36 مدال طلا، 28 مدال نقره و 17 مدال برنز گرفت و در رده دوم جدول رده‎بندی تیم‎های شرکت کننده قرار گرفت. رده‎ای که نه در 6 دوره گذشته به دست آمده بود و نه در بازی‎های پس از آن!

بدترین عملکرد کاروان ورزش ایران هم هشت سال پیش و در بازی‎های آسیایی 2002 بوسان رقم خورد. ورزشکاران کشورمان در این دوره 36 مدال گرفتند اما پائین‎تر از همیشه و در رده دهم جدول رده‎بندی قرار گرفتند. دوره‎های حضور ایران در بازی‎های آسیایی و تعداد مدال‎ها و رده‎های کسب شده به شرح زیر است:

بازی‌های آسیایی 1951- هند (دهلی نو):

8 مدال طلا، 6 مدال نقره، 2 مدال برنز و مجموع 16 مدال

رده کسب شده: سوم

بازی‌های آسیایی 1954 - فیلیپین (مانیل):

ایران شرکت نداشت

بازی‌های آسیایی 1958 - ژاپن (توکیو):

4 مدال طلا، 6 مدال نقره، 6 مدال برنز و مجموع 16 مدال

رده کسب شده: هفتم

بازی‌های آسیایی 1962 - اندونزی (جاکارتا):

ایران شرکت نداشت

بازی‌های آسیایی 1966 تایلند (بانکوک):

6 مدال طلا، 8 مدال نقره، 17 مدال برنز و مجموع 31 مدال

رده کسب شده: هفتم

بازی‎های آسیایی 1970 - تایلند (بانکوک):

9 مدال طلا، 7 مدال نقره، 7 مدال برنز و مجموع 23 مدال

رده کسب شده: چهارم

بازی‌های آسیایی 1974 - ایران (تهران):

36 مدال طلا، 28 مدال نقره، 17 مدال برنز و مجموع 81 مدال

رده کسب شده: دوم

بازی‎های آسیایی 1978 - تایلند (بانکوک):

ایران شرکت نداشت

بازی‌های آسیایی 1982 - هند (دهلی نو):

4 مدال طلا، 4 مدال نقره، 4 مدال برنز و مجموع 12 مدال

رده کسب شده: هفتم

بازی‎های آسیایی 1986 کره جنوبی (سئول):

6 مدال طلا، 6مدال نقره، 10 مدال برنز و مجموع 22 مدال

رده کسب شده: چهارم

بازی‎های آسیایی 1990 - چین (پکن):

4 مدال طلا، 6 مدال نقره، 8 مدال برنز و مجموع 18 مدال

رده کسب شده: پنجم

بازی‌های آسیایی 1994 - ژاپن (هیروشیما):

9 مدال طلا، 9 مدال نقره، 8 مدال برنز و مجموع 26 مدال

رده کسب شده: ششم

بازی‌های آسیایی 1998 - تایلند (بانکوک):

10 مدال طلا، 11 مدال نقره، 13 مدال برنز و مجموع 34 مدال

رده کسب شده: هفتم

بازی‌های آسیایی 2002 - کره جنوبی (بوسان):

8 مدال طلا، 14 مدال نقره، 14 مدال برنز و مجموع 36 مدال

رده کسب شده: دهم

باز یهای آسیایی 2006 - قطر (دوحه):

11 مدال طلا، 15 مدال نقره ، 22 مدال برنز و مجموع 48 مدال

رده کسب شده: ششم

گروه ورزش خبرگزاری مهر چگونگی حضور و عملکرد کاروان ورزش ایران در هر یک از دوره‎های حضور در بازی‎های آسیایی را به تفکیک ارائه می‎کند.