20 هزار مسکن مهر شهری در گلستان احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، پرهام جانفشان ظهر یکشنبه در حاشیه همایش بالایای طبیعی در گرگان افزود: 50 درصد واحدهای مسکن مهر ساخته شده به صورت صنعتی سازی شده اند و خود مسکن مهر فرهنگ ساخت و ساز را تغییر داده است.

وی اظهار داشت: تابحال یک میلیون واحد مسکن روستایی در کشور مقاوم سازی شد که سهم سالجاری از این مقدار 400 هزار واحد بوده که در استان نیز مقاوم سازی سه هزار و 850 واحد را به اتمام رسیده و 14 هزار واحد دیگر در برنامه است.



دبیر اولین همایش و کارگاه محخاطرات زمین شناسی، مقاوم سازی و نقش آنها در کاهش اثر بلایای طبیعی در ادامه گفت: مقاوم سازی سه هزار واحد مسکونی شروع شده و تا پایان آذر ماه 300 واحد آن افتتاح خواهد شد.

وی شرایط کشور را از نظر تکنولوژی شرایط مطلوبی دانست و گفت: در استان از شیوه های مختلف ساخت و ساز استفاده می شود و در بخش سیل زده پاکستان ایران از کشورهای پیشرفته در ساخت و ساز مسکن ارزان قیمت است.



جانفشان مهندسین عضو نظام مهندسی را یکی از حوزه های مهم دانست و گفت: به لحاظ مهندسی ارزش مقاوم سازی بیشتر از تخریب و بازسازی است.



وی هدف از سمینار را مقاوم سازی ساختمانها با روشهای علمی دانست و گفت: یکی از مراکز مهم در این امر شهرداریها هستند و در صدور پایان کار بحث مقاومت بنا را در نظر داشته باشند.