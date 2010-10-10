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۱۸ مهر ۱۳۸۹، ۱۳:۵۶

با حضور حداد عادل ؛

نمایشگاه رسانه های دیجیتال در مجلس افتتاح شد

نمایشگاه رسانه های دیجیتال در مجلس افتتاح شد

نمایشگاه رسانه های دیجیتال در مجلس شورای اسلامی و با حضور رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس و جمعی از نمایندگان افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین نمایشگاه بین المللی رسانه های دیجیتال از سوی مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی امروز یکشنبه در محل دائمی نمایشگاههای مجلس شورای اسلامی آغاز به کار کرد.

در مراسم افتتاح این نمایشگاه غلامعلی حداد عادل رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و برخی از نمایندگان و مدیران وزارت ارشاد حضور داشتند.

در این نمایشگاه آخرین دستاوردها و اقدامات وزارت ارشاد در حوزه های نرم افزاری، رسانه ای و اینترنتی در معرض بازدید نمایندگان مجلس و کارکنان آن قرار گرفته است.

کد مطلب 1167838

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