نمایشگاه رسانه های دیجیتال در مجلس افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین نمایشگاه بین المللی رسانه های دیجیتال از سوی مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی امروز یکشنبه در محل دائمی نمایشگاههای مجلس شورای اسلامی آغاز به کار کرد.

در مراسم افتتاح این نمایشگاه غلامعلی حداد عادل رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و برخی از نمایندگان و مدیران وزارت ارشاد حضور داشتند.

در این نمایشگاه آخرین دستاوردها و اقدامات وزارت ارشاد در حوزه های نرم افزاری، رسانه ای و اینترنتی در معرض بازدید نمایندگان مجلس و کارکنان آن قرار گرفته است.