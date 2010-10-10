پارکینگهای درون شهری در ساری افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، نادعلی رمضان پور ظهر یکشنبه در جلسه شورای ترافیک ساری گفت: توسعه پارکینگهای درون شهری در تسهیل ترافیک اثرگذار است.

وی با بیان اینکه پارکینگهایی که در بافتهای فرسوده شهرایجاد شده است در حل ترافیک شهر تاثیرگذار بوده است، افزود: شهرداری می تواند با خرید ملکهای اطراف پارکینگهای فعلی بر توسعه این فضاها بیفزاید تا در تردد خودروهای درون شهری تسهیل ایجاد شود.

وی در مورد عملکرد سازمان ترافیک شهرداری ساری بیان داشت: رویکرد سازمان ترافیک در همگامی با تکنولوژی نوین مناسب بوده است و ضرورت دارد تا در نصب تابلوهای سطح شهر فعالیت مستمر داشته باشد.

رمضان پور نظارت معاونتهای شهرداری را بر سازمانهای تابعه شهرداری ضروری دانست و گفت: برخی کم کاری ها از سوی سازمان ها صورت می گیرد که با نظارت شورا و شهرداری قابل حل خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه برخی ساختمان های قدیمی موجب نازیبایی چهره شهر می شوند، افزود: شهرداری می تواند با مالکان اماکن قدیمی شهر که در حاشیه خیابانها قرار دارند برای بازسازی مجدد تذکر و از طریق قانون اقدام کنند.



وی اقدام سازمان عمران را در بحث ترمیم پیاده روها و تعویض سنگفرشها خوب دانست و خاطرنشان کرد: نیاز است برخی ظرافت کاری ها از سوی این سازمان لحاظ شود.