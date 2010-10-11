شکوه استقبال از رهبری یادآور قیام 15 خرداد و 19دی است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، در پیام آیتالله مرتضی مقتدایی که در آستانه سفر مقام معظم رهبری به قم صادر شد، آمده است: قم و مردم دیندار آن در طول تاریخ این افتخار را داشتهاند که با پیروی از دستورات دین مبین اسلام به پشتیبانی از اهل بیت (علیهم السلام) قیام کرده و لایق دریافت مدال پرافتخار حرم اهل بیت(ع) باشند.
این پیشینه روشن و پرافتخار اکنون درایامی که متبرک به ولادت با سعادت حضرت فاطمه معصومه(س) وامام رضا(ع) است، یکبار دیگر به زینتی ممتاز و دردانه مزین میشود.
در ادامه این پیام تصریح شده است: چشم بیدار مردم غیور خطه دانش و بینش به جمال دلآرای رهبر فرزانه انقلاب، حضرت آیتالله العظمی خامنهای(مدظله العالی) روشن خواهد شد و جان تشنهشان از زلال وجود مبارکش سیراب خواهد گشت.
در بخش دیگری از این پیام آمده است: شکوه استقبال از آن قامت برافراشته اقتدار اسلامی، یادآور قیام عزت بخش 15 خرداد 42 و 19 دی 56 خواهد بود و به فضل الهی جهانیان خواهند دید مردم و حوزه علمیه قم با تمام توان همچون آن سالها و بلکه قویتر و با صلابتر در سنگر دفاع از ولایت فقیه و نظام اسلامی حضور خواهند یافت و بار دیگر «قم ولایی» تجلی خواهد نمود.
آیت الله مقتدایی در ادامه پیام خود آورده است: حوزویان ارجمند نیز پیشتاز این قافله پرشکوه با تجلیل از مقتدای خویش، رهبر حکیم انقلاب، بیعت خود را تجدید نموده و ازهمه فتنهگرانی که تمام تلاش خود را علیه نظام و ولایت فقیه به کار گرفتهاند، تبری میجویند.
در پایان پیام مدیر حوزههای علمیه تأکید شده است: حضور معنوی و پرارزش مقام معظم رهبری، دیار علم و نور، فقه و اجتهاد و امالقرای جهان اسلام را جان تازهای خواهد بخشید ورهنمودهای داهیانه آن فقیه فرزانه راهشگای عالمان و سالکان و مسئولان و مدیران خواهد بود و درخشش این آستان مقدس را دوچندان خواهد نمود. انشاء الله.
قم - خبرگزاری مهر: مدیر حوزههای علمیه با صدور پیامی شکوه استقبال از رهبر معظم انقلاب در قم را یادآور قیام عزت بخش 15 خرداد 42 و 19 دی 56 عنوان کرد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، در پیام آیتالله مرتضی مقتدایی که در آستانه سفر مقام معظم رهبری به قم صادر شد، آمده است: قم و مردم دیندار آن در طول تاریخ این افتخار را داشتهاند که با پیروی از دستورات دین مبین اسلام به پشتیبانی از اهل بیت (علیهم السلام) قیام کرده و لایق دریافت مدال پرافتخار حرم اهل بیت(ع) باشند.
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