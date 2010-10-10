جوایز بخشهای ملی جشنواره فیلم کوتاه تهران اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جوایز بخشهای مختلف جشنواره به این ترتیب در بخش مسابقه ملی تندیس جشنواره و مبلغ 10 میلیون ریال و هفت میلیون ریال حمایت از تولید اثر بعدی به بهترین استعداد جوان در بخش داستانی، تندیس جشنواره و مبلغ 10 میلیون ریال هفت میلیون ریال حمایت از تولید اثر بعدی به بهترین استعداد جوان در بخش مستند، تندیس جشنواره و مبلغ 10 میلیون ریال و هفت میلیون ریال حمایت از تولید اثر بعدی به بهترین استعداد جوان در بخش پویانمایی، تندیس جشنواره و مبلغ 15 میلیون ریال به بهترین تحقیق و پژوهش برای فیلم مستند، تندیس جشنواره و مبلغ 15 میلیون ریال به بهترین فیلمنامه، تندیس جشنواره و مبلغ 15 میلیون ریال به بهترین مجری طرح یا تهیه‌کننده، تندیس جشنواره و مبلغ 15 میلیون ریال به بهترین تصویربرداری، تندیس جشنواره و مبلغ 15 میلیون ریال به بهترین تدوین، تندیس جشنواره و مبلغ 15 میلیون ریال به بهترین صداگذاری یا صدابرداری، تندیس جشنواره و مبلغ 20 میلیون ریال و15 میلیون ریال حمایت از تولید اثر بعدی به بهترین فیلم تجربی، تندیس جشنواره و مبلغ 20 میلیون ریال و 15 میلیون ریال حمایت از تولید اثر بعدی به بهترین فیلم پویانمایی، تندیس جشنواره و مبلغ 20 میلیون ریال و 15 میلیون ریال حمایت از تولید اثر بعدی به بهترین فیلم مستند، تندیس جشنواره و مبلغ 20 میلیون ریال و 15 میلیون ریال حمایت از تولید اثر بعدی به بهترین فیلم داستانی، تندیس جشنواره و مبلغ 20 میلیون ریال و 15 میلیون ریال حمایت از تولید اثر بعدی به بهترین فیلم با موضوع چشم‌انداز سرزمین زیبای ما، تندیس جشنواره و مبلغ 20 میلیون ریال و 15 میلیون ریال حمایت از تولید اثر بعدی به بهترین فیلم با موضوع پرتوی ایمان، تندیس جشنواره و مبلغ 30 میلیون ریال و 30 میلیون ریال حمایت از تولید اثر بعدی به بهترین فیلم با موضوع چراغ راه و تندیس جشنواره و مبلغ 30 میلیون ریال و 30 میلیون ریال حمایت از تولید اثر بعدی به عنوان جایزه ویژه به بهترین فیلم با نگاه ملی اهدا می شود.

هیئت داوران می‌تواند دو دیپلم افتخار برای موارد پیش‌بینی نشده از قبیل (تیتراژ،‌ موسیقی، ـ‌بازیگری، ـ‌جلوه‌های ویژه و...) اهدا نماید. همچنین، هیات داوران می‌تواند در هر بخش، حداکثر دو دیپلم افتخار تحت عنوان تقدیر هیات داوران اهدا نماید.

جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران به منظور تشویق هنرجویان، دانشجویان و علاقه‌مندان فیلم کوتاه (متولدین سال 1368 به بالا که اولین تا حداکثر سومین اثر تولیدی را ارایه نموده اند) با در نظر گرفتن ابعاد محتوایی وجوه ساختاری و زمینه‌های فنی اثر جوایزی تحت عنوان استعداد جوان اهدا خواهد شد.این جوایز به کارگردان اهدا می‌شود.

بیست‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران از 28 آبان تا 3 آذر در تهران و همزمان در هشت منطقه فرهنگی کشور برگزار می‌شود.