همایش فلسفه فرصتی برای دفاع از حیات عقلی فلسفه اسلامی است

دکتر قاسم پور حسن در گفتگو با مهر درمورد علت توجه به همایش روز جهانی فلسفه و نتایج حاصل از آن به خبرنگار مهر گفت: توجه یونسکو به روز جهانی فلسفه از روی ماهیت فلسفه نیست بلکه به دلیل کارکردهای انضمامی فلسفه است نقشی که فلسفه در حیات اجتماعی انسانها و فرهنگ و اندیشه میتواند داشته باشد.
وی افزود: ولی وجه دوم این است که ایران واجد پیشینه نیرومندی در حیات فلسفی است که تنها یک تاریخ نیست بلکه یک رهیافت تلقی میشود که به دیدگاه متفکران اسلامی نه تنها از یک پیشینه تاریخی و دیرینهای برخوردار است بلکه معتقد هستند که این سنت پایه و بنیاد بسیاری از تفکرات یونان را هم فراهم کرده است آنچنان که سهروردی این مسئله را به عنوان حکمت خسروانی یاد میکند درحقیقت مشرق زمین و بطور خاص ایران، سرزمین حیات عقلی و تفکر فلسفی یا اندیشه ورزی بوده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: بنابراین دفاع از این حیات عقلی میتواند برای فیلسوفان اسلامی و متفکران ایرانی بسیار مهم باشد پس نتایج این نشست را از چند مورد میتوانیم مورد توجه قرار دهیم. یکی اینکه متفکران ایرانی فرصت پیدا میکنند با اندیشمندان و فیلسوفان خارجی از حوزههای مختلف به تبادل آراء پرداخته و نیز به معرفی حیات عقلی ایران بپردازند.
این محقق و پژوهشگر یادآور شد: همانگونه که بیشتر کشورها در سالهای گذشته به تبیین و دفاع از فلسفه و اندیشه شرق و ایران پرداختند به خصوص درباره فلسفه اسلامی میتوان گفت بسیاری از بنیانهای این فلسفه در دوره جدید قابل دفاع هستند و میتوانند یک پارادایم مستقل تلقی بشوند.
پورحسن ادامه داد: نه تنها مراوده ،دادوستد و تعامل فیلسوفان در روز جهانی فلسفه امکان پذیر میشود بلکه زمینهای فراهم میشود که تأثیر و تأثرات متقابلی که فرهنگ یونان برفرهنگ اسلامی و فرهنگ اسلامی بر حیات عقلی غرب در دوره جدید داشته مورد توجه قرار گیرد.
این نویسنده و مترجم یادآورشد: بسیاری از نویسندگان مغرب زمین مانند کاپلستون این دیدگاه را قبول ندارند و بر این باورنیستند که دوره جدید حیات فلسفی مغرب زمین مدیون فلسفه اسلامی و متفکرانی مانند ابن سینا و غزالی و ابن رشد و سهروردی است بنابراین هم میشود از حیات عقلی فلسفه اسلامی دفاع کرد و هم میشود به تأثیر و تأثرات متقابل فلسفه اسلامی و فلسفه غرب پرداخت و هم وجوه همانندی این دو فلسفه را استخراج و به تبادل اندیشه پرداخت.
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