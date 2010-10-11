همایش فلسفه فرصتی برای دفاع از حیات عقلی فلسفه اسلامی است

دکتر قاسم پور حسن در گفتگو با مهر درمورد علت توجه به همایش روز جهانی فلسفه و نتایج حاصل از آن به خبرنگار مهر گفت: توجه یونسکو به روز جهانی فلسفه از روی ماهیت فلسفه نیست بلکه به دلیل کارکردهای انضمامی فلسفه است نقشی که فلسفه در حیات اجتماعی انسانها و فرهنگ و اندیشه می‏تواند داشته باشد.

وی افزود: ولی وجه دوم این است که ایران واجد پیشینه نیرومندی در حیات فلسفی است که تنها یک تاریخ نیست بلکه یک رهیافت تلقی می‎شود که به دیدگاه متفکران اسلامی نه تنها از یک پیشینه تاریخی و دیرینه‏ای برخوردار است بلکه معتقد هستند که این سنت پایه و بنیاد بسیاری از تفکرات یونان را هم فراهم کرده است آنچنان که سهروردی این مسئله را به عنوان حکمت خسروانی یاد می‎کند درحقیقت مشرق زمین و بطور خاص ایران، سرزمین حیات عقلی و تفکر فلسفی یا اندیشه ورزی بوده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: بنابراین دفاع از این حیات عقلی می‏تواند برای فیلسوفان اسلامی و متفکران ایرانی بسیار مهم باشد پس نتایج این نشست را از چند مورد می‎‏توانیم مورد توجه قرار دهیم. یکی اینکه متفکران ایرانی فرصت پیدا می‎کنند با اندیشمندان و فیلسوفان خارجی از حوزه‏های مختلف به تبادل آراء پرداخته و نیز به معرفی حیات عقلی ایران بپردازند.

این محقق و پژوهشگر یادآور شد: همانگونه که بیشتر کشورها در سالهای گذشته به تبیین و دفاع از فلسفه و اندیشه شرق و ایران پرداختند به خصوص درباره فلسفه اسلامی می‏توان گفت بسیاری از بنیانهای این فلسفه در دوره جدید قابل دفاع هستند و می‏توانند یک پارادایم مستقل تلقی بشوند.

پورحسن ادامه داد: نه تنها مراوده ،دادوستد و تعامل فیلسوفان در روز جهانی فلسفه امکان پذیر می‏شود بلکه زمینه‏ای فراهم می‏شود که تأثیر و تأثرات متقابلی که فرهنگ یونان برفرهنگ اسلامی و فرهنگ اسلامی بر حیات عقلی غرب در دوره جدید داشته مورد توجه قرار گیرد.

این نویسنده و مترجم یادآورشد: بسیاری از نویسندگان مغرب زمین مانند کاپلستون این دیدگاه را قبول ندارند و بر این باورنیستند که دوره جدید حیات فلسفی مغرب زمین مدیون فلسفه اسلامی و متفکرانی مانند ابن سینا و غزالی و ابن رشد و سهروردی است بنابراین هم می‎شود از حیات عقلی فلسفه اسلامی دفاع کرد و هم می‏شود به تأثیر و تأثرات متقابل فلسفه اسلامی و فلسفه غرب پرداخت و هم وجوه همانندی این دو فلسفه را استخراج و به تبادل اندیشه پرداخت.