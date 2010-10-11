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۱۹ مهر ۱۳۸۹، ۸:۲۸

همایش روز جهانی فلسفه -72/

همایش فلسفه فرصتی برای دفاع از حیات عقلی فلسفه اسلامی است

همایش فلسفه فرصتی برای دفاع از حیات عقلی فلسفه اسلامی است

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه همایش فلسفه بستری برای دفاع از حیات عقلی فلسفه اسلامی است، گفت: این همایش همچنین فرصتی برای تببین تأثیر و تأثرات متقابل فلسفه اسلامی و فلسفه غرب است تا وجوه همانندی این دو فلسفه استخراج شود.

دکتر قاسم پور حسن در گفتگو با  مهر درمورد علت توجه به همایش روز جهانی فلسفه و نتایج حاصل از آن به خبرنگار مهر گفت: توجه یونسکو به روز جهانی فلسفه از روی ماهیت فلسفه نیست بلکه به دلیل کارکردهای انضمامی فلسفه است نقشی که فلسفه در حیات اجتماعی انسانها و فرهنگ و اندیشه می‏تواند داشته باشد. 

وی افزود: ولی وجه دوم این است که ایران واجد پیشینه نیرومندی در حیات فلسفی است که تنها یک تاریخ نیست بلکه یک رهیافت تلقی می‎شود که به دیدگاه متفکران اسلامی نه تنها از یک پیشینه تاریخی و دیرینه‏ای برخوردار است بلکه معتقد هستند که این سنت پایه و بنیاد بسیاری از تفکرات یونان را هم فراهم کرده است آنچنان که سهروردی این مسئله را به عنوان حکمت خسروانی یاد می‎کند درحقیقت مشرق زمین و بطور خاص ایران، سرزمین حیات عقلی و تفکر فلسفی یا اندیشه ورزی بوده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: بنابراین دفاع از این حیات عقلی می‏تواند برای فیلسوفان اسلامی و متفکران ایرانی بسیار مهم باشد پس نتایج این نشست را از چند مورد می‎‏توانیم مورد توجه قرار دهیم. یکی اینکه متفکران ایرانی فرصت پیدا می‎کنند با اندیشمندان و فیلسوفان خارجی از حوزه‏های مختلف به تبادل آراء پرداخته و نیز به معرفی حیات عقلی ایران بپردازند.

این محقق و پژوهشگر یادآور شد: همانگونه که بیشتر کشورها در سالهای گذشته به تبیین و دفاع از فلسفه و اندیشه شرق و ایران پرداختند به خصوص درباره فلسفه اسلامی می‏توان گفت بسیاری از بنیانهای این فلسفه در دوره جدید قابل دفاع هستند و می‏توانند یک پارادایم مستقل تلقی بشوند.

پورحسن ادامه داد: نه تنها مراوده ،دادوستد و تعامل فیلسوفان در روز جهانی فلسفه امکان پذیر می‏شود بلکه زمینه‏ای فراهم می‏شود که تأثیر و تأثرات متقابلی که فرهنگ یونان برفرهنگ اسلامی و فرهنگ اسلامی بر حیات عقلی غرب در دوره جدید داشته مورد توجه قرار گیرد. 

این نویسنده و مترجم یادآورشد: بسیاری از نویسندگان مغرب زمین مانند کاپلستون این دیدگاه را قبول ندارند و بر این باورنیستند که دوره جدید حیات فلسفی مغرب زمین مدیون فلسفه اسلامی و متفکرانی مانند ابن سینا و غزالی و ابن رشد و سهروردی است بنابراین هم می‎شود از حیات عقلی فلسفه اسلامی دفاع کرد و هم می‏شود به تأثیر و تأثرات متقابل فلسفه اسلامی و فلسفه غرب پرداخت و هم وجوه همانندی این دو فلسفه را استخراج و به تبادل اندیشه پرداخت.

کد مطلب 1167867

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