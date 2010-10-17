محمودرضا رحیمی مدیر کارگروه آموزش جامع تئاتر شهرستانها درباره وضعیت بودجه این طرح آموزشی به خبرنگار مهر گفت: ما در این طرح سه مرحله را پشت سر گذاشتیم. پیرو صحبتهایی که با آقای حسین پارسایی مدیرکل وقت هنرهای نمایشی در جلسه مشاوره با اساتید دانشگاهی داشتیم، قرعه به نام من افتاد که به عنوان فردی مستقل این کارگروه را تشکیل دهم. مهمترین مسأله ما با وجود اساتید مجرب، مسأله مالی است. طرح توجیهی بودجه خود را به استناد صحبتهای آقای پارسایی و همچنین آقای شاهآبادی معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد مبنی بر تخصیص بودجهای برای آموزش تئاتر، ارائه دادیم.
وی ادامه داد: در هفتم اردیبهشت اولین جلسه کارگروه را برگزار کردیم و طی 10 جلسه ابتدایی کارگروه، طرح توجیهی بودجه را اعلام کردیم که مورد موافقت مدیرکل هنرهای نمایشی قرار گرفت. به لحاظ مالی قرارداد تیپ خانه تئاتر مدنظر ما قرار گرفت که مبنای پرداخت بودجه به اکثر گروههای نمایشی در سال گذشته بود. ما بر اساس دوری و مسافت شهرستان مورد نظر تا تهران، بومی بودن استاد، تعداد روزهای حضور در شهرستان و رتبه علمی استاد میزان پرداخت به هر کدام از اساتید را مشخص کردیم.
وی با اشاره به اینکه رشته تئاتر در دانشگاهها هم دارای طرح درسی مشخصی نیست گفت: از اساتید مجرب خواستیم تا در حیطه تخصصی خود وارد گود شوند. سپس از استانها خواسته شد نسبت به جذب این اساتید اقدام کنند که 80 درصد استان در زمان مناسب این اقدام را انجام دادند. در حال حاضر 80 درصد کارهای طرح انجام شده است.
تغییر مدیریتها وقفه شدیدی در کارگروه آموزش جامع شهرستانها ایجاد کرد
رحیمی معتقد است تغییر مدیریتها وقفه شدیدی را در کارگروه ایجاد کرده است. وی افزود: امیدواریم طرف دوم قرارداد که انجمن هنرهای نمایشی است بودجه تعیین شده را واریز کند. کارگروه جدید است و مراحل اول کار خود را طی کرده است. کارهای مدیریتی و هیئت علمی انجام شده و پروژه رو به اتمام است و باید وارد مرحله دیگری که تعامل گروههای نمایشی با هم است، شود. متأسفانه انجمن هنرهای نمایشی ایران به خاطر مسائل و مشکلاتی که دارد با پیشرفت سریع این طرح با مشکل مواجه شده است.
|
اساتید کارگروه آموزش جامع تئاتر شهرستانها کاری کردند که در 80 سال گذشته در تئاتر ایران به لحاظ آموزشی اتفاق نیفتاده بود
کاری که در طرح آموزش جامع شهرستانها انجام شد در 80 سال گذشته انجام نشده بود
این کارگردان، مدرس و فعال تئاتر تصریح کرد: عاجزانه خواهش دارم حدود وظایف تعیین شود مدیریتها سریعتر در بدنه تئاتر تثبیت شوند تا کارگروهی که در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری و بر اساس اصل 44 قانون اساسی صورت گرفته بیشتر از این با مشکل مواجه نشود. اساتید کاری کردند که در 80 سال گذشته در تئاتر ایران به لحاظ آموزشی اتفاق نیفتاده بود و اگر هم بود توسط اساتید خارجی انجام میشد.آنها کارگاههای فوقالعادهای را در شهرهای کوچک و بزرگ برپا کردند.
اگر مشکلات ادامه پیدا کند اعتماد شهرستانها به مرکز کم میشود
رحیمی با اشاره به استقبال خوب علاقهمندان تئاتر شهرستانها از این طرح یادآور شد: اگر این مشکلات بیش از این طول بکشد، شهرستانها به عنوان قلب تپنده تئاتر کشور اعتماد خود را از مرکز هنرهای نمایشی به لحاظ آموزشی از دست میدهند. ما حالا دو ماه از برنامه ریزی خود عقب هستیم. این طرح برای 10 ماه آینده در نظر گرفته شده است.
وی افزود: باید حدود وظایف کارگروه، انجمن هنرهای نمایشی ایران و مرکز هنرهای نمایشی در این خصوص مشخص شود. خواهشم این است که معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که در جریان این طرح بودند جانانهتر قدم پیش بگذارند و این مشکلات را حل کنند.
دوستانی که اطلاعات درستی از طرح ندارند ما را به حاشیه نکشانند
مدیر کارگروه آموزش طرح جامع تئاتر شهرستانها این طرح را برای تئاتر دانست و گفت: خواهشم از دوستانی که درباره این طرح صحبت میکنند این است که اطلاعات لازم درباره طرح را داشته باشند. مسائل ریز و کارهای مربوط به طرح مشخص است و تمامی اطلاعات در قالب کتابی 500 صفحهای موجود است و به زودی منتشر میشود. کارگروه انتخابها را انجام نداده و استانها خود کارگاهها و اساتید را انتخاب و دعوت کردهاند. ما به این طریق سعی کردیم تا وارد سلایق شخصی نشویم.
رحیمی اظهار داشت: فعلا به واسطه انجام نشدن برخی تعهدات طرف اول یعنی انجمن هنرهای نمایشی ایران نظیر ارسال ناظر و پرداخت بودجه با مشکل مواجه شدیم. نمایشهای تولید شده توسط بنده، وحید رهبانی، دکتر قطبالدین صادقی اجرا شدند ولی کسی از تهران به عنوان ناظر به شهرستانهای مربوطه ارسال نشد. نمایشهای تولید شده توسط سیروس کهورینژاد و ایوب آقاخانی در حال اجرا هستند ولی ناظری به شهرهای مربوطه ارسال نشده است. نمایش تولید شده توسط محمد عاقبتی هم به زودی به صحنه میرود ولی ناظری برای آن هم ارسال نشده است.
وی یادآور شد: ما بارها نامه دادیم و درخواست ارسال افرادی را برای نظارت به شهرهای مربوطه داشتیم ولی موافقت نشد. این مشکلات به طرح آسیب میزند. شعار معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رسیدگی به بحث آموزش در شهرستانها است.
بازیگری و کارگردانی را نمیتوان از طریق اینترنت آموزش داد
رحیمی از اظهار نظر برخی از تئاتریها مبنی بر آموزش اینترنتی به علاقهمندان تئاتر شهرستانها گلایه کرد. وی یادآور شد: پروژه دائمی چهار فصل تئاتر ایران که مربوط به نمایشنامه نویسی است از طریق اینترنت چند سالی است که فعالیت میکند. ولی آیا میتوان کارگردانی و بازیگری را هم به صورت اینترنتی تدریس کرد؟ برخی از اساتید ما به نقاطی رفتهاند که شرکت کنندگان در کارگاه حتی در منزل تلویزیون هم نداشتند. به دلیل کمبود امکانات در برخی شهرستانها حتی اساتید مورد نظر نتوانستند برخی از پکیجهای آموزشی خود را نشان دهند.
وی ادامه داد: ما در این طرح توانستیم کارگاهی را در جیرفت برگزار کنیم که دارای محرومیت بالایی است. ولی با وجود کمبود امکانات مدیران و علاقهمندان به تئاتر از این کارگاه استقبال قابل توجهی داشتند. ما شهرستانهایی اینگونه داریم که باید به آنها نگاه شود. جا دارد که به این طرح آموزشی توجه بیشتر شود.
|
اساتید ما با وارستگی اعتماد کردند و هر کدام بیش از 50 روز کارگاه در شهرستانها برگزار کردند ولی تا به این لحظه ریالی دریافت نکردهاند
چرا پرداخت دستمزد ناچیز اساتید باسابقه با مشکل همراه است؟
رحیمی با اشاره به پرداخت حقوق ماهانه 70 تا 80 میلیون تومانی بازیکنان فوتبال گفت: استادی که 20 سال سابقه تئوری و عملی قابل توجهی در تئاتر دارد نمیتواند مبلغ بسیاری ناچیزی که برایش در نظر گرفته شده را به موقع دریافت کند. فرهنگ دیربازده است و ما باید هر چه بیشتر به این مقوله لطف و توجه داشته باشیم تا بذر خوبی را از امروز برای آینده بکاریم. اساتید ما با وارستگی اعتماد کردند و هر کدام بیش از 50 روز کارگاه در شهرستانها برگزار کردند ولی تا به این لحظه ریالی دریافت نکردهاند.
نگذاریم وضعیت کارگروه مانند کارگاه نمایش به تعطیلی بیانجامد
مدیر کارگروه آموزش جامع تئاتر شهرستانها تأکید کرد: ما در انتظار پاداش نیستیم و فقط میخواهیم این روش کارآمد ادامه پیدا کند و کارگروه وضعیتاش مانند پنج سال پیش کارگاه نمایش نشود که تعطیل شد و علت اصلیاش اختلاف میان هنرمندان بود. مسائل باید دوستانه برطرف شود و دوستان از طریق رسانهها و مطبوعات اطلاعات لازم را درباره طرح به دست بیاورند و بعد درباره طرح صحبت کنند تا حاشیهها ما را آزار نده و کار را ادامه دهیم.
مسائل و مباحث را به جای طرح در فضاهای خصوصی در فضاهای عمومی مورد بحث و بررسی بگذاریم. دوستان گاهی شوخیهایی میکنند که در شأن هنر و هنرمند نیست و طرح را به حاشیه میبرد. خواهش میکنیم از فضای شوخی بیرون بیاییم و در فضایی جدی با هم به گفتگو بپردازیم. اجازه نمیدهم ذهن اساتید من با این حاشیهها مخدوش شود. هر کسی در هر جایگاهی مایل باشد در فضایی عمومی با هم درباره این طرح و تمام مسائل آن به مناظره بپردازیم.
نظر شما