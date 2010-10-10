کارگروه ویژه نجات دریاچه ارومیه تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، جواد محمودی در جلسه هماهنگی مدیریت منابع آبی و نجات دریاچه ارومیه افزود: در این جلسه آخرین نتایج کارشناسی کمیته ای ویژه کارگروه، باحضور معاون اول رئیس جمهور بررسی و برنامه های اجرایی جهت نجات دریاچه تصویب نهایی می شود.

وی بر مدیریت صحیح مصرف آب در بخشهای صنعت،‌ کشاورزی و عمومی، اصلاح شبکه های آبیاری سنتی اراضی کشاورزی و باغات، لایروبی رودخانه های منتهی به دریاچه و رهاسازی حقابه دریاچه از ذخایر آبی حوزه آبریز تاکید کرد.

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی در ادامه اظهار داشت: شرایط بحرانی دریاچه ارومیه بسیار نگران کننده است و باید با بسیج عمومی در حوزه های آبریز دریاچه در استانهای آذربایجان های غربی و شرقی و کردستان نسبت به کمک و نجات این زیست بوم اقدام کرد.

از سال آبی 75 – 74 تاکنون رقوم ارتفاعی سطح تراز آب دریاچه ارومیه سیر نزولی پیدا کرده و در طول سالهای اخیر آب دریاچه بیشتر از شش متر کاهش داشته که نیاز به یک عزم ملی و منطقه‌ای برای نجات این اکوسیستم با ارزش و بحران زده است.

بنابرتحقیقات انجام شده از 12 سال پیش تاکنون نمودار تراز آب پارک ملی دریاچه ارومیه رو به پائین است و مطالعات مدیریت زیست بوم حوضه آبریز دریاچه ارومیه که با همکاری بانک جهانی به اتمام رسیده، نشان می‌دهد دریاچه ارومیه به عنوان دومین دریاچه شور جهان تا کمتر از 20 سال آینده با بحران شدیدی مواجه خواهد شد.

پارک ملی دریاچه ارومیه با ویژگی های خاص خود بعد از دریاچه شور بحر المیت در دنیا به عنوان دومین دریاچه شور و بزرگ در جهان به شمار می رود، این دریاچه به عنوان بزرگترین تالاب دائمی با دارا بودن 102 جزیره بزرگ و کوچک در استان قابلیت های زیادی را در دل خود جای داده است.

مساحت این دریاچه بیش از 570 هزار هکتار است که با به خطر افتادن وضعیت این دریاچه علاوه بر تهدیدات زیست محیطی استان، حیات گونه های با ارزش و نادر کشور از جمله گوزن زرد ایرانی و... نیز به خطر خواهد افتاد.