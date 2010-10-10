20 مدرسه قرآنی در آمل راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، اکبر لطفی ظهر یکشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان گفت: این مدارس در شیفته نوبت عصر مدارس تک نوبته شهر آمل دایر شده است.

وی قرآن آموزی و ترویج فرهنگ قرآنی را به عنوان یکی از وظایف و دغدغه اصلی نظام تعلیم و تربیت دانست و از مدیران و معاونان پرورشی این مدارس خواست، از خوش صوت ترین دانش آموز مدرسه در مراسم صبحگاه و اذان ها استفاده کنند.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان آمل با بیان اینکه در مدارس قرآنی آموزش قرآن ، احکام شرعی و فعالیت های مذهبی به دانش آموزان آموزش داده می شود، بیان کرد: در این مدارس دانش آموزان بر اساس علاقمندی در کلاس ها شرکت می کنند.

لطفی اعتبار این طرح را حدود یک میلیاردریال اعلام کرد و گفت: به ازای هر مدرسه قرآنی در اجرای این طرح ماهانه حدود هفت میلیون ریال پرداخت می شود.

وی با اشاره به اینکه راه اندازی مدرسه قرآنی مورد تاکید مقام عالی وزارت است تصریح کرد : باید به صورت اساسی در نهادینه کردن روح قرآن در دانش آموزان برنامه ریزی شود.

وی با تاکید براین نکته که تربیت در آموزش و پرروش باید تربیت قرآنی باشد، خاطرنشان کرد: با بهره گیری حداکثری از ظرفیت مدارس قرآنی ، رفتار دانش آموزان باید تبدیل به رفتار قرآنی شود.

