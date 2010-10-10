توسعه زیرساخت های منابع آبی مناطق محروم اولویت وزارت نیرو است

به گزارش خبرنگار مهر در اهر، علیرضا الماس وندی، پیش از ظهر یکشنبه در بازدید از پروژه های آبی این شهرستان افزود: اولویت اجرای این پروژه ها در جهت تأمین آب کشاورزی و ارتقای درآمد مردم و بخصوص روستائیان است.

وی، گفت: اگر برنامه مناسب در جهت تقویت زیرساخت ها به منظور تأمین آب مطمئنه برای کشاورزان داشته باشیم قطعاً آینده ای روشن برای توسعه منطقه و شهرستان رقم خواهد زد.

الماس وندی در ادامه از آغاز عملیات اجرایی سد ابریق چای اهر در سال جاری خبر داد و افزود: عملیات مطالعاتی این سد که از مصوبات سفر سوم ریاست جمهوری است به اتمام رسیده و به جهت نیاز منطقه عملیات اجرایی آن در سال جاری آغاز می شود.

وی تصریح کرد: این سد که از جنس سنگریزه با هسته رسی است با ظرفیت 600 هزار متر مکعب در عرض دو سال ساخته و مردم شریف منطقه برای تأمین آب کشاورزی مزارع و باغات خود از آن بهره مند می شوند.

مدیر عامل منابع آب ایران گفت: آذربایجان شرقی منطقه ارسباران به جهت استعداد بالفوه در بخش کشاورزی نیازمند تلاش بیشتر در جهت مهار آبهای روان است که امیدواریم با اختصاص اعتبارات لازم و حمایت ویژه وزارت نیرو شاهد تحقق برنامه های دولت در بخش آب و خاک در شهرستان اهر باشیم.