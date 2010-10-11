امیدوارم بالاخره مشکل "پسران مهتاب" حل شود

مهدی ودادی به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه مشکل اکران فیلم سینمایی "پسران مهتاب" از سال 84 تا امروز حل نشده، بارها با مسئولان و مدیران سینمایی صحبت کرده‌ام، اما هنوز زمان نمایش عمومی فیلم مشخص نیست. حتی دلیل توقیف فیلم به شکل کتبی و قانونی به من اعلام نشده است.

وی ادامه داد: من به دوستان اداره کل نظارت و ارزشیابی گفته‌ام سکانس‌هایی از فیلم که ممکن است شائبه به وجود بیاورد اصلاح می‌کنم تا "پسران مهتاب" روی پرده را ببیند، سال‌ها است سرمایه شخصی من در این فیلم راکد مانده و وضعیت فیلم مبهم است. معاونت سینمایی در دوره جدید نشان داده که همت عالی دارد تا مشکل سینماگران را با اغماض حل کند، امیدوارم در این فضا تعامل بهتری بین سینماگران و آقایان شمقدری و سجادپور به وجود بیاید و "پسران مهتاب" هم روی پرده برود.

فیلم سینمایی "پسران مهتاب" با بازی حمید گودرزی، سحر زکریا، حبیب ثامنیه، شیوا خنیاگر، منوچهر آذر و... داستان چند جوان است که به دلیل مسائلی وارد یک بازی خطرناک می‌شوند. مهدی ودادی فیلم‌های سینمایی "بیا بامن" و "ستاره‌های سربی" را ساخته است.