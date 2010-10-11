سه سند توسعه در شورای برنامه ریزی هرمزگان تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، ظهر دوشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی استان هرمزگان سه سند توسعه ایی در بخشهای عمرانی، آموزشی و تربیت بدنی با اکثریت آرا به تصویب رسید.

طرح ساماندهی و توسعه اقتصادی و اجتماعی روستاها و بخشهای شهرستانهای میناب و بندرعباس نیز به تصویب این شورا رسید.

در این طرح مواردی همچون اشتغالزایی در این مناطق، وضعیت محیط زیست و زیست محیطی آنها، منبع طبیعی و توسعه بخشهای مرکزی و دهستانهای مختلف شهرستانهای میناب و بندرعباس مورد توجه قرار گرفته است.

سند توسعه بخش تربیت بدنی و ورزش استان هرمزگان دیگر طرح تصویب شده در این شورا بود، این سند با توجه به طرحهای توسعه کشور تهیه شده است و در آن مواردی همچون توسعه ورزش قهرمانی، توسعه ورزشهای آبی و ساحلی در رشد ورزش همگانی و برگزاری همایشهای ورزش همگانی، ارتقای کیفیت و کمیت ورزش دانش آموزی و دانشجویی، علمی کردن ورزش و استعدادیابی و گسترش طرحهای عمرانی ورزشی در هرمزگان مطرح شده است.

آخرین سند مصوب در این شورا سند توسعه بخش آموزش عالی استان هرمزگان بود که در آن استفاده از ظرفیتهای آموزش عالی در هرمزگان، گسترش کارهای پژوهشی در دانشگاههای هرمزگان و ایجاد رشته های دانشگاهی مرتبط با شرایط منطقه ای استان هرمزگان مورد توجه قرار گرفته است.