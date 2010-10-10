خراسان جنوبی میزبان برگزاری همایش ملی انقلاب اسلامی و امام(ره) است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، ابراهیم تقی ‌زاده پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: همایش ملی انقلاب اسلامی و امام(ره) بهمن ماه سال جاری در دانشگاه پیام نور استان برگزار می شود.

وی اضافه کرد: هماهنگی‌های لازم با مرکز مطالعات انقلاب اسلامی انجام شده و هیئت داوران این همایش نیز مشخص شده اند.

به گفته وی با توجه به ویژگی های خاص دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی از جمله در دسترس بودن، هزینه پایین و فضای مناسب استقبال چشمگیری از این دانشگاه صورت گرفته است.

وی با اشاره به انجام فعالیت‌ های فرهنگی و دانشجویی در این دانشگاه، عنوان کرد: برگزاری همایش امام، امت و خبرگان، برپایی نمایشگاه عکس همایش امام، امت و خبرگان، برگزاری یادمان اردوهای راهیان نور، برگزاری دومین المپیاد فرهنگی و ورزشی دانشجویان دختر کشور، برگزاری محفل انس با قرآن و برگزاری همایش حقوقی غزه از منظر بین ‌الملل از شاخصترین برنامه ‌های این دانشگاه بوده است.

تقی زاده به برگزاری اجلاس سراسری نماز در استان اشاره کرد و بیان داشت: در این راستا شش کمیته برای اجلاس سراسری نماز تشکیل شده که با دبیرخانه مرکزی اجلاس نماز همکاری می ‌کنند.

رئیس دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی در پایان یادآور شد: کمیته کارگروه به این دانشگاه واگذار شده که با همکاری که با ستاد اقامه نماز کشور دارد بتواند نسبت به یک مدل برای عوامل موثر گرایش به نماز توسط خانواده و والدین را مورد ارزیابی قرار داده و راهکار پیوند و تحکیم خانواده‌ها را به نماز ارائه دهد.