"تجارت اسلامی" رشته جدید دانشگاههای آسیایی

به گزارش خبرگزاری مهر، صنعت تجارت اسلامی در سالهای اخیر به طور چشمگیری رو به رشد بوده به طوریکه بخش عظیمی از سرمایه 1 تریلیون دلاری این صنعت به کشورهای آسیایی تعلق دارد بنابراین نیاز به حضور متخصصین بازرگانی اسلامی در کشورهای منطقه بیش از پیش حس می‌شود.

علیرغم اینکه کشورهایی مانند مالزی، اندونزی و سنگاپور به عنوان قطب اقتصاد اسلامی در ناحیه شناخته شده اند اما همه آنها با مشکل معمول کمبود نیروی متخصص در تجارت اسلامی مواجه هستند.

موسسات آموزشی و دانشگاهی سرتاسر آسیا مانند همتایان اروپایی خود برای رفع این مشکل در نظر دارند تا برنامه های مدیریتی و بازرگانی جدیدی را برای تعلیم متخصصین بازرگانی اسلامی خود به کار گیرند.

در همین راستا رشته جدید "تجارت اسلامی" به عنوان بخشی از رشته MBA با موضوعات کاربرد قانون تجارت اسلامی و ایجاد بانکداری اسلامی از اوایل ماه اکتبر در دانشگاه تون عبدالرازک که یک موسسه خصوصی در کوآلالامپور است ارائه شد. علاوه بر آن تمام دانشجویان عضو اتحادیه دانشکده بین المللی تجارت که شامل گروهی از دانشگاه های مشهور جهان از جمله آلمان، اسپانیا، روسیه، آمریکا، انگلیس و مالزی می‌شود نیز می‌توانند از برنامه ها و دروس این رشته جدید استفاده کنند.

مرکز بین المللی آموزش تجارت اسلامی در مالزی که توسط بانک مرکزی این کشور در سال 2006 تاسیس شد درصدد افزایش تعداد بیشتری از این دانشگاه ها در سطح آسیا است به کمک این مرکز برنامه های مخصوصی در دو مقطع کارشناسی ارشد و دکترا از این رشته در دانشگاه های مالزی، بحرین و اندونزی تدریس می‌شود.

بر اساس گزارش بولفکس، قابل ذکر است که آموزش تجارت اسلامی در کشورهای غیر اسلامی خارج از آسیا نیز در حال گسترش است به طوریکه طبق آمار منتشر شده دانشجویان بسیاری از کشورهای آمریکا، پاکستان، هنگ کنگ، هند وعربستان سعودی نیز علاقمند به ادامه تحصیل در این رشته بوده اند. به طور مثال برای اولین بار رشته کارشناسی ارشد بانکداری و تجارت اسلامی در دانشگاه لاتروب ملبورن ارائه شد و قرار است مباحث این رشته در لیست دروس اختیاری رشته MBA جای بگیرد.