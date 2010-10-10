شرایط کاری کارگران شهرداری اصلاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، خسرو دانشجو روز یکشنبه پس از سیصد و نوزدهمین جلسه شورای شهر تهران که بدون حضور مستمع برگزار شد، در جمع خبرنگاران با اشاره به پخش کلیپی در مورد شرایط کار، معیشت و مسایل مربوط به رفتگران شهر تهران، توسط شهرداری با حضور محمد باقر قالیباف در جلسه امروز گفت: شهردار تهران همراه با این کلیپ توضیحاتی را در مورد شرایط کار و معیشت این کارگران خدماتی ارائه کرد و قول داد با ارائه پیشنهاداتی شرایط کار این قشر زحمتکش را اصلاح کنند.

وی با اشاره به حضور قابل توجهی از اتباع خارجی به عنوان کارگران خدماتی در شهر تهران افزود: عمده پیمانکاران با اتباع خارجی به خصوص افاغنه غیر مجاز قرار داد می‌بندند و متاسفانه سوء استفاده‌های زیادی در مورد حقوق، شرایط کار و زندگی آنها توسط پیمانکاران انجام می شود.

این عضو شورای شهر با بیان این که در مورد به کارگیری کارگران افغان غیرمجاز به عنوان نیروهای خدماتی شرکتهای پیمانکار متخلف هستند، عنوان کرد: البته از نظر ما شهرداری تهران نیز باید نسبت به نظارت بر اقدامات پیمانکاران و شرکتهای زیر مجموعه خود نظارت کافی را داشته باشد چرا که در حال حاضر حقوق این نیروها توسط شرکتهای خدماتی تضییع می‌شود.

وی تاکید کرد: اگر پیمانکارانی که از نیروهای غیرمجاز بهره‌مند می‌شوند و یا شرایط مناسب کار را برای کارگران خدماتی فراهم نمی‌کنند، در لیست سیاه شهرداری قرار گیرند، متوجه حساسیت شهرداری شده و رویه خود را اصلاح می‌کنند.

