نمایشگاه اکسپوی کرج آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر درکرج، نخستین نمایشگاه اکسپوی کرج، روز سه شنبه مقارن با سالروز میلاد مسعود حضرت علی بن موسی رضا (ع) آغاز به کار کرد.

کاوه حدادپور، معاون اداری مالی فرمانداری کرج، صادقی، رئیس اداره صنایع و معادن کرج، غلامرضا رکنی، رئیس اداره بازگانی خارجی کرج، در آیین افتتاحیه اکسپوی کرج حضور داشتند.

شهرکهای صنعتی اشتهارد، کوثر و نظرآباد در این نمایشگاه که بیش از 60 مشارکت کننده در زیرگروه های تخصصی صنعت، بازرگانی، تجاری، فناوری اطلاعات و ارتباطات، مواد غذایی و گردشگری در فضای بیش از دو هزار متر مربع توانمندی های خود را به نمایش گذاشتند، حضور پررنگی دارند.

نخستین نمایشگاه بازگانی، صنعتی البرز با رویکرد فرامنطقه ای و ملی در این استان تازه تاسیس آغاز به کار کرده است و حضور شرکتهای تخصصی از تهران و سایر استانها نیز مصداق این نگاه است.