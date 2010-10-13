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۲۱ مهر ۱۳۸۹، ۱۳:۱۹

نمایشگاه اکسپوی کرج آغاز به کار کرد

نمایشگاه اکسپوی کرج آغاز به کار کرد

کرج - خبرگزاری مهر: نمایشگاه بازرگانی و صنعتی البرز با حضور 60 شرکت تخصصی بخش صنعت این استان کار خود را آغاز کرد.

به گزارش خبرنگار مهر درکرج، نخستین نمایشگاه اکسپوی کرج، روز سه شنبه مقارن با سالروز میلاد مسعود حضرت علی بن موسی رضا (ع) آغاز به کار کرد.
 
کاوه حدادپور، معاون اداری مالی فرمانداری کرج، صادقی، رئیس اداره  صنایع و معادن کرج، غلامرضا رکنی، رئیس اداره بازگانی خارجی کرج، در آیین افتتاحیه اکسپوی کرج حضور داشتند.
 
شهرکهای صنعتی اشتهارد، کوثر و نظرآباد در این نمایشگاه که بیش از 60 مشارکت کننده در زیرگروه های تخصصی صنعت، بازرگانی، تجاری، فناوری اطلاعات و ارتباطات، مواد غذایی و گردشگری در فضای بیش از دو هزار متر مربع توانمندی های خود را به نمایش گذاشتند، حضور پررنگی دارند.
 
نخستین نمایشگاه بازگانی، صنعتی البرز با رویکرد فرامنطقه ای و ملی در این استان تازه تاسیس آغاز به کار کرده است و حضور شرکتهای تخصصی از تهران و سایر استانها نیز مصداق این نگاه است.
 
از امکانات جدید این نمایشگاه، پخش زنده اینترنتی نمایشگاه از طریق پایگاه الکترونیکی  http://tana-group.com  و ارائه اینترنت پرسرعت بیسیم (Wireles) است.
 
نمایشگاه اکسپوی کرج به مدت پنج روز در کرج، مهرویلا، میدان امام خمینی (ره) دایر خواهد بود و طبق اعلام ساعات برگزاری نمایشگاه در روزهای عادی 15 تا 21 و در روز جمعه 10 تا 21 اعلام شده است.
کد مطلب 1167942

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