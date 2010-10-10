رشد 10 درصدی سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن

به گزارش خبرنگار مهر در سبزوار، علی اکبر محرابیان ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران حاضر در مراسم افتتاح پروژه سیمان جوین با بیان این مطلب افزود: رشد چشمگیر صنعت سیمان خراسان رضوی تحسین بر انگیز است که رقم خودرا توانسته به عدد شش میلیون تن در سال برساند.

وزیر صنایع و معادن همچنین با اشاره به افتتاح پروژه های دیگر سیمانی تا سال 91 و ارتقا ظرفیت تولید سیمان خراسان رضوی به 9 میلیون تن در سال و مبدل شدن این استان به قطب سیمان کشور را یکی از اصلی ترین موارد در خود کفایی سیمان دانست.

وی سرمایه گذاری در بخش سیمان را پتانسیل بالای بخش صنعت و معدن دانست و گفت: با طرح هدفمند کردن یارانه ها، بزودی شاهد ارتقا استانداردهای مختلف جهانی خواهیم بود.

وی با اشاره به استاندارد نبودن طرحهای حمایتی دولت اظهار داشت: دولت باید چند روش متفاوت برای حمایت از کارخانه مختلف صنعتی و معدنی اتخاذ کند.

علی اکبر محرابیان تصریح کرد: از واحدهای صنعتی ثبت نام به عمل آمده وبرای واحدهایی که هزینه مصرف انرژی آنها درکل هزینه تولید مبلغ قابل توجهی است و جز واحدهای کوچک صنعتی است، تسهیلاتی دولتی برای اصلاح سیستم مصرف انرژی آن ها و کاهش مصرفشان در نظر گرفته شده و به آنها پرداخت می شود.

وزیر صنایع و معادن به رقم تسهیلات پیش بینی شده توسط دولت اشاره و تاکید کرد: به ازای هر نفر نیروی شاغل مبلغ 10 میلیون ریال و به ازای پرداخت هزینه انرژی دو برابر آن تسهیلات پرداخت می شود که باید طی مدت زمانی مشخص سیستم مصرف انرژی خود را اصلاح کنند.