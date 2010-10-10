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۱۸ مهر ۱۳۸۹، ۱۷:۰۸

محرابیان خبر داد:

رشد 10 درصدی سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن

رشد 10 درصدی سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن

مشهد - خبرگزاری مهر: وزیر صنایع و معادن از رشد 10 درصدی بخش صنعت و معدن در پنج سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در سبزوار، علی اکبر محرابیان ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران حاضر در مراسم افتتاح پروژه سیمان جوین با بیان این مطلب افزود: رشد چشمگیر صنعت سیمان خراسان رضوی تحسین بر انگیز است که رقم خودرا توانسته به عدد شش میلیون تن در سال برساند.

وزیر صنایع و معادن همچنین با اشاره به افتتاح پروژه های دیگر سیمانی تا سال 91 و ارتقا ظرفیت تولید سیمان خراسان رضوی به 9 میلیون تن در سال و مبدل شدن این استان به قطب سیمان کشور را یکی از اصلی ترین موارد در خود کفایی سیمان دانست.

وی سرمایه گذاری در بخش سیمان را پتانسیل بالای بخش صنعت و معدن دانست و گفت: با طرح هدفمند کردن یارانه ها، بزودی شاهد ارتقا استانداردهای مختلف جهانی خواهیم بود.

وی با اشاره به استاندارد نبودن طرحهای حمایتی دولت اظهار داشت: دولت باید چند روش متفاوت برای حمایت از کارخانه مختلف صنعتی و معدنی اتخاذ کند.

علی اکبر محرابیان تصریح کرد: از واحدهای صنعتی ثبت نام به عمل آمده وبرای واحدهایی که هزینه مصرف انرژی آنها درکل هزینه تولید مبلغ قابل توجهی است و جز واحدهای کوچک صنعتی است، تسهیلاتی دولتی برای اصلاح سیستم مصرف انرژی آن ها و کاهش مصرفشان در نظر گرفته شده و به آنها پرداخت می شود.

وزیر صنایع و معادن به رقم تسهیلات پیش بینی شده توسط دولت اشاره و تاکید کرد: به ازای هر نفر نیروی شاغل مبلغ 10 میلیون ریال و به ازای پرداخت هزینه انرژی دو برابر آن تسهیلات پرداخت می شود که باید طی مدت زمانی مشخص سیستم مصرف انرژی خود را اصلاح کنند.

کد مطلب 1167946

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