دکتر بن اندرو کالبرن در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اینکه به نظر می‌رسد شیوه نگارش رایج در علوم انسانی مقاله است و نه کتاب افزود: در بیشتر موضوعات به نظر می‌رسد مقاله شکل رایج نگارش در علوم انسانی باشد.

وی افزود: به عبارت دیگر در بسیاری از حوزه‌های علوم انسانی شاهد هستیم که نوشتن مقاله به نوشتن کتاب ارجحیت دارد، علت این است که علوم انسانی فعالیتی مشارکتی است، علوم انسانی در نتیجه مطالعات فردی رشد و نمو نکرده و نمی‌کند.

رشد علوم انسانی نتیجه کار مشترک متفکران و اندیشمندان بوده است

کالبرن گفت: کارهای بزرگی که در علوم انسانی صورت گرفته، مورد بحث و گفتگو قرار گرفته و مطالعات تکمیلی در مورد آنها انجام شده تا ما اکنون شاهد این مرحله در علوم انسانی باشیم.

وی افزود: مقالات به نگارش درآمده انعکاسی از اندیشه و شیوه تفکر اندیشمند علوم انسانی است و بحث، بررسی، انتقاد و پاسخگویی به این مقالات و آثار به رشد علوم انسانی منجر شده است.

کالبرن یادآور شد: عالم و متفکر علوم انسانی با دفاع از اندیشه خود و بررسی انتقادات وارد شده در واقع بخشی از این همکاری را به پیش می‌برد. طبیعی است که این پاسخگویی در قالب نوشتن مقالات بیشتر صورت می‌گیرد.

مؤلف "میراث هارت: فلسفه سیاسی و اخلاق" افزود: در واقع برای پاسخگویی به نقد دیگران از یک سو و انتقاد از آثار دیگران شیوه نگارش به صورت مقاله متداول و رایج است. البته این به آن معنا نیست که نوشتن و نگارش کتاب دیگر جایگاهی ندارد، کتاب هنوز هم جایگاه خود را دارد.

وی در مورد اینکه اینکه مقالات وی تا چه حد با درسگفتارهایشان منطبق است نیز گفت: برخی مقالات بنده مبتنی بر درسگفتارهایم است و برخی دیگر نیز از این قاعده پیروی نمی‌کنند.