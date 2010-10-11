یونسکو پرونده تعزیه را در نوبت بررسی دارد

عظیم موسوی مسئول پرونده ثبت جهانی تعزیه در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با پرونده ثبت جهانی تعزیه گفت: براساس قرار قبلی پرونده ثبت جهانی یونسکو از ماه مهر ماه وارد یونسکو شده و در زمان خود، مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد.

وی افزود: با توجه به اینکه کشورهای بسیاری آئینهای خود را برای ثبت جهانی به یونسکو ارائه می کنند مشخص نیست که نوبت بررسی پرونده تعزیه ایران به طور دقیق چه زمانی باشد.

عظیم موسوی اظهار داشت: این پرونده سال گذشته به یونسکو ارسال شده اما نوبت بررسی آن از مهرماه امسال تا اسفند ماه اعلام شده است .

به گزارش مهر، یونسکو پیش از این برای تکمیل این پرونده خواستار ساخت فیلمی 10 دقیقه ای برای به تصویر کشیدن شیوه اجرای تغزیه بود که این فیلم توسط عظیم موسوی کارگردان تئاتر و مسئول پیگیری پرونده ثبت جهانی تعزیه ساخته شده است.

موسوی پیشتر درباره این فیلم گفته بود: این فیلم تمام قراردادها و نشانه هایی که در تعزیه وجود دارد، مکان اجرا، انتخاب رنگها، نوع رجز خوانی ها، نوع کلام آوازی، نقش موسیقی با تصویر در حین اجرا را در بردارد . نفش ماسکها، مؤلفه های مختلف و همچنین نوع آموزش سینه به سینه، نوع استقبال مردم از تعزیه نیز در تمام 10 دقیقه این فیلم با عنوان "تعزیه" در قالب مستند به تصویر کشیده شده است.

ثبت تعزیه در فهرست میراث جهانی از سال 84 آغاز شده است . پرونده این میراث آیینی برای قرار گرفتن در فهرست جهانی به یونسکو ارسال اما به دلیل نواقصی برگشت خورد و در مهلت تعیین شده نیز پرونده رفع نقص نشد و تعزیه از ثبت جهانی باز ماند.

در زمانی که مسئولان و کارشناسان در پی تهیه پرونده ای بی نقص برای تعزیه بودند، مشخص شد که این میراث معنوی ابتدا باید به ثبت ملی برسد تا قابلیت جهانی شدن را داشته باشد، از این رو پس از رفع موازیکاری ها میان مرکز هنرهای نمایشی و سازمان میراث فرهنگی نواقص پرونده رفع شد و اکنون پس از طی مراحل مختلف و فراز و نشیبهای بسیار در انتظار بررسی یونسکو قرار دارد.