رجوع به شورای امنیت برای تشکیل کشور فلسطین بعید نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، برنار کوشنر در گفتگو با روزنامه الایام چاپ فلسطین اظهار داشت که جامعه بین الملل نمی تواند مدت طولانی در بحران بسر ببرد در نتیجه من معتقدم گزینه رجوع به شورای امنیت سازمان ملل برای تشکیل کشور مستقل فلسطین بعید نیست.

وی افزود: اولویت کنونی، مذاکرات مستقیم سازش با هدف بررسی مسائل اصلی مورد مناقشه صلح است اما اگر این مذاکرات با شکست مواجه شود رجوع به شورای امنیت بعید نخواهد بود.

کوشنر در ادامه گفت: تشکیل کشور مستقل فلسطین ضامن آینده ای مسالمت آمیز است و این امر باید از طریق مذاکرات دوجانبه محقق شود.

وی همچنین اعلام کرد که به همراه "میگل آنخل موراتینوس"همتای اسپانیایی خود از مناطق تحت حاکمیت تشکیلات خودگردان فلسطین و سرزمین های اشغالی دیدن خواهد کرد.

گفتنی است ابومازن اخیرادر جریان نشست سران عرب در لیبی گزینه های جایگزین برای تشکیل کشور مستقل فلسطین در صورت شکست مذاکرات سازش با اسرائیل را مطرح کرد. به رسمیت شناختن کشور فلسطین در مرزهای 1967 از سوی دولت آمریکا یا رجوع به شورای امنیت و سازمان ملل متحد برای اینکه فلسطین تحت قیمومیت بین المللی قرار گیرد از جمله گزینه های جایگزین به شمار می روند.