معارف رضوی در جامعه بیشتر تبلیغ شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی بعد از ظهر یکشنبه در حاشیه مراسم تجلیل از برترینهای پنجمین جشنواره سراسری نامه ای به امام رضا (ع) در پیامی به پنجمین جشنواره سراسری نامه ای به امام رضا(ع) گفت: جشنواره ای که در 30 استان برگزار می شود گویای آن است که سراسر ایران مشهد الرضاست و خدا گواست که ایران و ایرانی در تیول آن سلطان اولیاست.

وی همچنین با تاکید بر نقش علمای اعلام در اعتلای فرهنگ رضوی در جامعه افزود: از آیات عظام و علما که این جشنواره به عنایت حمایت ایشان پر رونق است، سپاسگزارم و امید دارم که نقش آفرینی بیشتر حضرتشان دریچه های پنهان حکمت رضوی را بر این مراسم بگشاید.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخشی از این پیام خود بیان داشت: از متولیان اصلی این جشنواره با محوریت تبیین کرامتهای اخلاقی رضوی که همانا سینه سوختگان وادی فرهنگ و هنر و ادب هستند و صدای سخن عشق این مکتب هستند، به نهایت قدردانم و نیز از گردانندگان هشتمین جشنواره بین المللی فرهنگی هنری امام رضا(ع) که می رود تا بزرگترین رخداد فرهنگی هنری این سرزمین شود،از صمیم دل تشکر می کنم.

حسینی همچنین در گوشه ای از این پیام با نقل قول از سخنان رئیس جمهوری کشورمان بر معرفی امام هشتم به جامعه بشری تاکید کرده و آن را مسئولیت خطیری برای مسئولین فرهنگی و هنری کشورمان بیان کرد.

وی در پایان از مدیران کل ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانهای کشور قدردانی کرده و زحمات آنان را در جشنواره های مختلف فرهنگی و هنری امام رضا(ع) ستودنی وصف کرد.

