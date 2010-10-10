متولیان مساجد باید متناسب فکر و اندیشه جوانان برنامه ریزی کنند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حجت ‌الاسلام محمد علی تابعی ظهر یکشنبه در نشست کمیته اطلاع‌ رسانی نوزدهمین اجلاس سراسری نماز با بیان اینکه مساجد کانون بسیار مهمی در راستای مقابله با جنگ نرم است، اظهار داشت: تربیت نیروهای متخصص دینی در عرصه جنگ نرم، ایجاد تعهد کاری در نیروهای متدین در مساجد و شناساندن عرصه و ابعاد مختلف جنگ نرم به مردم از جمله ظرفیت‌های مساجد در مقابله با جنگ نرم دشمن است.

وی ادامه داد: طبق آیات قرآن کریم و روایات معصومان (ع)، نماز شالوده و نخستین خشت ساختمان توحید است که اگر تحقق پیدا کند، سایر عبادات بر روی آن استوار می‌شود و چنانچه تحقق نیابد، سایر عبادات نیز استواری و استحکام لازم را ندارد.

مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند نقش خانواده را در استحکام ارتباط جوانان با مساجد مهم دانست و افزود: جوانان و نوجوانان الگوپذیری بسیار زیادی از فضای خانواده، دارند از این رو والدین بهترین گزینه برای هدایت فرزندان خود به سمت مسجد هستند.

تابعی همچنین سعه صدر مسئولان و متولیان امور مساجد، واگذاری امور فرهنگی مساجد به جوانان و بر عهده گرفتن بعد هدایتی آن توسط افراد متخصص فرهنگی دینی و نیز شناسایی ابعاد گوناگون جامعه همچون اقتصاد و فرهنگ و تبیین فضای معنوی آن را از جمله راهکارهای جذب جوانان در عرصه مساجد و کار فرهنگی برشمرد.

وی نماز را در راس همه امور دانست و افزود: نماز در واقع نردبانی برای تقرب به خدا است که سایر اعمال باید از نردبان نماز به تقرب برسند از این رو اهمیت دادن به نماز نیازمند شناخت و معرفی دقیق ابعاد نماز است.

مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند به نقش مدیران و متولیان امور فرهنگی در پیشرفت و توسعه فرهنگ نماز اشاره کرد و گفت: مدیران باید از توان علمی برخوردار باشند تا بتوانند به سؤالات و ابهامات و نیز مشکلات دینی نوجوانان و جوانان پاسخ درستی بدهند.

تابعی برگزاری سالانه اجلاس سراسری نماز را یک کار روبنایی دانست و گفت: باید در شناسایی عرصه‌ های زیربنایی نماز و معارف دین تلاش کنیم.