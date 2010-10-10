روابط ایران و آلمان نباید دچار خدشه شود

به گزارش خبرگزاری مهر، برنداربل سفیر آلمان در تهران ظهر امروز با رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران - آلمان دیدار و گفتگو کرد.

علی ادیانی راد در این دیدار با بیان اینکه دو کشور از ظرفیتها و توانمندیهای فراوانی برای توسعه و گسترش همکاریهای اقتصادی، صنعتی و فرهنگی برخوردارند گفت: حافظه تاریخی روابط دو کشور موید آن است مناسبات فی ما بین هیچگاه خصمانه نبوده بلکه مواره فضایی دوستانه بر آن حاکم بوده است.

وی نقش همکاریهای پارلمانی در تحکیم روند مناسبات دو کشور بسیار ارزشمند خواند و افزود: گروههای دوستی پارلمانی در مجالس دو کشور همواره پشتوانه محکمی برای تقویت روند مناسبات فی ما بین در عرصه های گوناگون بوده اند.

ادیانی راد در ادامه با بیان اینکه در سالهای اخیر ارتباطات دو کشور در حد انتظار نبوده است افزود: انتظار می رود مسئولان آلمان با کسانی که خواهان تنش در روابط دوستانه دو کشور هستند همراهی نکنند.

وی ارتباطات خوب پارلمانهای دو کشور را نشانگر علاقه جدی ملتهای ایران و آلمان به گسترش و توسعه روابط دوستانه فی ما بین دانست.

برنداربل سفیر آلمان در ایران نیز در این دیدار گفت: روابط دیرینه و تاریخی دولت ملت همواره روند رو به رشد و به دور از تقابل داشته است.

وی فضای حاکم بر مناسبات دو ملت را صمیمانه،دوستانه و سازنده خواند و افزود: مردم آلمان همواره از تاریخ غنی و فرهنگی کهن ایرانی یاد می کنند.

سفیر آلمان در تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تنوع فرهنگی، قومی و جغرافیای ایران و استعداد بالای نیروی انسانی در ایران گفت: ایران پتانسیل بالایی برای رشد و توسعه همه جانبه دارد و امیدواریم از این توانمندی ها برای حفظ روابط دو ملت بهره گرفته شود.

وی تصریح کرد: باید تلاش کنیم ماهیت روابط دو کشور دچار خدشه نشود.