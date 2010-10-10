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۱۸ مهر ۱۳۸۹، ۱۷:۴۵

اعلام شماره حساب رانندگان در سامانه کارت هوشمند الزامی است

بیرجند - خبرگزاری مهر: معاون حمل و نقل پایانه‌ های خراسان جنوبی گفت: مالکان وسایل نقلیه عمومی شماره حساب بانکی خود را برای اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ‌ها و ثبت در سامانه کارت هوشمند رانندگان اعلام کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد مهدی حسینی ظهر یکشنبه در جمع فعالان حمل و نقل استان اخراسان جنوبی فزود: در اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ ها در نظر است تمهیداتی در نظر گرفته شود تا در صورت تاثیر طرح مذکور بر حمل و نقل جاده‌ ای اعم از داخلی و بین ‌المللی، بر مبنای عملکرد وسیله نقلیه از روی بارنامه و صورت وضعیت و همچنین سیستم تردد از مرزها اقدامات حمایتی لازم صورت پذیرد.

وی بیان داشت: در این زمینه مالکان ناوگان حمل و نقل عمومی باید با در دست داشتن اصل و کپی مدارک مورد نیاز از جمله کارت خودرو، سند خودرو، کارت ملی و شناسنامه مالک، شماره حساب یا شماره کارت بانکی مالک وسیله نقلیه و کارت هوشمند ناوگان یا رسید ثبت‌نام به مراکز تعیین شده در پایانه بار و مسافر بیرجند ونمایندگی ‌های حمل و نقل و پایانه ‌های شهرستان‌های قاین و فردوس مراجعه کنند.

وی یادآور شد: در صورتی که مالک وسیله نقلیه بیش از یک نفر بود فردی از شرکا به عنوان نماینده انتخاب و باید با ارائه وکالت محضری و مدارک فوق‌الذکر شماره حساب خود را اعلام کند.

معاون حمل و نقل پایانه ‌های خراسان جنوبی از تمام مالکان وسایل نقلیه عمومی خواست با توجه به اجرای قریب‌الوقوع طرح هدفمند کردن یارانه‌ها در مراجعه به مراکز تعیین شده و ارائه مدارک عجله کنند.

حسینی تاکید کرد: شماره حساب ‌های اعلامی ترجیها باید شماره حساب‌ های اعلام شده در سایت سامانه اعلام حساب خانوار وزارت رفاه و تامین اجتماعی باشد و چنانچه مالکان مذکور در آن طرح اقدام نکرده‌اند و شماره حسابی برای اخذ یارانه ‌ها اعلام نکرده باشند، اعلام شماره حساب جدید بلامانع است، مشروط بر اینکه متعلق به حساب متمرکز باشد.

کد مطلب 1168030

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